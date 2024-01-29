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Львівська футбольна команда ветеранів війни завоювала срібло на турнірі у Польщі

29 січня 2024 08:14
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Львівська футбольна команда ветеранів війни завоювала срібло на турнірі у Польщі
Гравці львівської команди. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Львівська футбольна команда ветеранів війни завоювала срібло на турнірі у Польщі. Вони перемогли суперників з Ряшева з рахунком 1:0. 

Про це повідомили футболісти у своєму Facebook

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Футбольний турнір у Польщі

Футболісти команди Pokrova Lviv вибороли срібло на турнірі у польському Жешуві. Це були перші матчі та перший Кубок в історії команди.

  • Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
  • Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
  • Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
  • Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
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"Вітаємо мужніх, хоробрих та відважних футболістів, які сьогодні гідно виступали у футбольних поєдинках та стали срібними призерами передсезонного турніру, який відбувся у місті Жешув Польща", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, разом з нашими ветеранами в турнірі змагалися три професійні польські футбольні клуби — "Вісла" (Краків), "Шльонськ" (Вроцлав) і "Сталь" (Ряшів). Перемогу здобули гравці з Кракова, а львів'яни завоювали срібло. 

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Результати матчу між "Віслою Краків" та "Покровою Львів". Фото: Pokrova Lviv AMP Football
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Результати матчу між "Сталь Вроцлав" та "Покровою Львів". Фото: Pokrova Lviv AMP Football

"Наші гравці не лише мужні воїни, а ще й сильні спортсмени. Вітаємо наших футболістів із таким важливим досягненням у історії їхніх ігор!" — додали у пресслужбі команди. 

Хто створив команду військових

ФК Pokrova Lviv AMP — перший футбольний клуб в Україні, створений з військових, які отримали ампутації внаслідок бойових дій.

Ініціаторами створення команди є отці чернечого ордену салезіян імені святого Івана Боско Української греко-католицької церкви.  Відомо, що наразі в команді  14 гравців, які вже пройшли лікування і перебувають на реабілітації.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії провели внутрішні перехідний Кубок командира 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ з футболу — такі заходи допомагають особовому складу емоційно розвантажитися й провести час із позитивом.

Польща
Львів
футбол
ветерани
Змагання

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