Гравці львівської команди. Фото: Pokrova Lviv AMP Football

Львівська футбольна команда ветеранів війни завоювала срібло на турнірі у Польщі. Вони перемогли суперників з Ряшева з рахунком 1:0.

Про це повідомили футболісти у своєму Facebook.

Читайте також:

Футбольний турнір у Польщі

Футболісти команди Pokrova Lviv вибороли срібло на турнірі у польському Жешуві. Це були перші матчі та перший Кубок в історії команди.

Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football

Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football

Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football

Футбольний турнір у Польщі. Фото: Pokrova Lviv AMP Football 1 / 4

"Вітаємо мужніх, хоробрих та відважних футболістів, які сьогодні гідно виступали у футбольних поєдинках та стали срібними призерами передсезонного турніру, який відбувся у місті Жешув Польща", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, разом з нашими ветеранами в турнірі змагалися три професійні польські футбольні клуби — "Вісла" (Краків), "Шльонськ" (Вроцлав) і "Сталь" (Ряшів). Перемогу здобули гравці з Кракова, а львів'яни завоювали срібло.

Результати матчу між "Віслою Краків" та "Покровою Львів". Фото: Pokrova Lviv AMP Football

Результати матчу між "Сталь Вроцлав" та "Покровою Львів". Фото: Pokrova Lviv AMP Football

"Наші гравці не лише мужні воїни, а ще й сильні спортсмени. Вітаємо наших футболістів із таким важливим досягненням у історії їхніх ігор!" — додали у пресслужбі команди.

Хто створив команду військових

ФК Pokrova Lviv AMP — перший футбольний клуб в Україні, створений з військових, які отримали ампутації внаслідок бойових дій.

Ініціаторами створення команди є отці чернечого ордену салезіян імені святого Івана Боско Української греко-католицької церкви. Відомо, що наразі в команді 14 гравців, які вже пройшли лікування і перебувають на реабілітації.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії провели внутрішні перехідний Кубок командира 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ з футболу — такі заходи допомагають особовому складу емоційно розвантажитися й провести час із позитивом.