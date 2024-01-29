Львовская футбольная команда ветеранов войны завоевала серебро на турнире в Польше
Львовская футбольная команда ветеранов войны завоевала серебро на турнире в Польше. Они победили соперников из Ряшева со счетом 1:0.
Об этом сообщили футболисты в своем Facebook.
Футбольный турнир в Польше
Футболисты команды Pokrova Lviv завоевали серебро на турнире в польском Жешуве. Это были первые матчи и первый Кубок в истории команды.
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Футбольный турнир в Польше. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
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Футбольный турнир в Польше. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
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Футбольный турнир в Польше. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
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Футбольный турнир в Польше. Фото: Pokrova Lviv AMP Football
"Поздравляем мужественных, храбрых и отважных футболистов, которые сегодня достойно выступали в футбольных поединках и стали серебряными призерами предсезонного турнира, который прошел в городе Жешув Польша", — говорится в сообщении.
Как известно, вместе с нашими ветеранами в турнире соревновались три профессиональных польских футбольных клуба — "Висла" (Краков), "Шленск" (Вроцлав) и "Сталь" (Ряшев). Победу одержали игроки из Кракова, а львовяне завоевали серебро.
"Наши игроки не только мужественные воины, но и сильные спортсмены. Поздравляем наших футболистов с таким важным достижением в истории их игр!" — добавили в пресс-службе команды.
Кто создал команду военных
ФК Pokrova Lviv AMP — первый футбольный клуб в Украине, созданный из военных, получивших ампутации в результате боевых действий.
Инициаторами создания команды являются отцы монашеского ордена салезиан имени святого Иоанна Боско Украинской греко-католической церкви. Известно, что в команде 14 игроков, которые уже прошли лечение и находятся на реабилитации.
Напомним, бойцы Нацгвардии провели внутренний переходной Кубок командира 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ по футболу — такие мероприятия помогают личному составу эмоционально разгрузиться и провести время с позитивом.
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