Львівська лікарка розповіла про стан дівчинки після удару блискавки

Анестезіологиня Дитячої Лікарні Святого Миколая Поліна Устиянович. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Шестирічна дівчинка, в яку під час сильної негоди у Львові влучила блискавка, наразі перебуває у лікарні у стані середньої важкості. Медики оперативно провели дитині всі необхідні термінові обстеження, щоб виключити приховані загрози для життя. Наразі потерпіла перебуває у відділенні реанімації під постійним наглядом спеціалістів, які стежать за її серцевим ритмом.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила анестезіологиня Дитячої Лікарні Святого Миколая Поліна Устиянович.

Який стан дитини зараз

Пацієнтку доставили до лікарні Першого медобʼєднання Львова близько п'ятої години вечора одразу після інциденту.

"Дитині провели усі необхідні обстеження, включно з компʼютерною томографією та електрокардіографією", — розповіла про стан дитини лікарка.

Попри те, що видимих слідів ураження на тілі немає, ризики для серця залишаються.

"У найближчу добу дитина перебуватиме під постійним кардіоспостереженням", — наголосила анестезіологиня.

Наслідки урагану у Львові

Як писали Новини.LIVE раніше, шквальний буревій зі зливою та грозою накрив Львів у понеділок, 29 червня, спричинивши масові руйнування дахів будинків та аварійні знеструмлення у житлових кварталах. Саме під час цього урагану і стався нещасний випадок із шестирічною дитиною.

Через падіння великих дерев на вулицях Коперника та Єфремова виявився повністю заблокованим рух транспорту, а біля парку Франка стовбур упав прямо на пасажирський тролейбус.

Також Новини.LIVE повідомляли, що львівські комунальники екстрено ліквідовували наслідки шторму в різних районах, де загалом вітер повалив близько 30 дерев. Найбільше дісталося Галицькому району міста, а у Шевченківському районі уламками розтрощило будівлю місцевої адміністрації та сім приватних автівок.