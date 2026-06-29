Львів накрила негода: злива, вітер і пошкодження інфраструктури

Ліквідація наслідків негоди. Фото: Новини.LIVE

У Львові комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Роботи тривають у різних районах міста. Також постраждала шестирічна дитина внаслідок удару блискавки, її госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

У Львові ліквідовують наслідки негоди

Станом на зараз у місті зафіксовано 30 повалених дерев і 3 великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район, де впало 9 дерев. У Шевченківському районі повалено 7 дерев, також пошкоджено будівлю районної адміністрації та сім автомобілів.

Впале дерево. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Комунальні бригади розпилюють дерева, очищають проїжджу частину та тротуари, відновлюють роботу контактної мережі й усувають інші пошкодження.

Садовий подякував комунальникам, які працюють у посиленому режимі.

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Також він повідомив, що внаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Наразі вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів, її стан стабільний, видимих слідів ураження немає.

Заява Андрія Садового. Скріншот: Андрій Садовий/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що у понеділок, 29 червня, Львів накрила потужна негода. У місті пройшла злива, спостерігалися сильні пориви вітру та гроза. Унаслідок стихії зафіксовано падіння дерев, пошкодження дахів будівель, а також перебої з електропостачанням.

Новини.LIVE інформували, що у Львові 30 червня очікується запровадження графіків погодинних відключень електроенергії. Світло планують вимикати з 16:00 до 22:00.