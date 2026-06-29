Львов накрыла непогода: ливень, ветер и повреждения инфраструктуры

Ликвидация последствий непогоды. Фото: Новини.LIVE

Во Львове коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Работы ведутся в различных районах города. Также пострадал шестилетний ребенок в результате удара молнии, его госпитализировали.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Во Львове ликвидируют последствия непогоды

На данный момент в городе зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 крупные ветки. Больше всего пострадал Галицкий район, где упало 9 деревьев. В Шевченковском районе повалено 7 деревьев, также повреждено здание районной администрации и семь автомобилей.

Поваленное дерево. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Коммунальные бригады распиливают деревья, очищают проезжую часть и тротуары, восстанавливают работу контактной сети и устраняют другие повреждения.

Садовый поблагодарил коммунальщиков, работающих в усиленном режиме.

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Также он сообщил, что в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей, её состояние стабильное, видимых следов поражения нет.

Заявление Андрея Садового. Скриншот: Андрей Садовый/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 29 июня, Львов накрыла сильная непогода. В городе прошел ливень, наблюдались сильные порывы ветра и гроза. В результате стихии зафиксировано падение деревьев, повреждение крыш зданий, а также перебои с электроснабжением.

Новини.LIVE информировали, что во Львове 30 июня ожидается введение графиков почасовых отключений электроэнергии. Свет планируют отключать с 16:00 до 22:00.