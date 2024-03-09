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Львівська ОВА надала список організацій, які причетні до втечі ухилянтів — деталі скандалу

9 березня 2024 18:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Львівська ОВА надала список організацій, які причетні до втечі ухилянтів — деталі скандалу
КПП на кордоні України та Польщі. Фото: shoppingpl.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Львівська ОВА оприлюднила перелік громадських організацій та благодійних організацій, які причетні до вивезення ухилянтів за кордон. Їх волонтери перевищили терміни перебування за межами країни. 

Про це повідомило видання NGL.media в п'ятницю, 8 березня.  

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За наданою ЛОВА інформацією, у списку фігурують 62 організації, які взяли участь у вивезенні 1786 чоловіків за кордон. Але ці дані не можуть бути повністю достовірними, тому що вони ґрунтуються тільки на повідомленнях Державної прикордонної служби, яка регулярно надсилає ЛОВА дані про порушення волонтерами системи "Шлях" строків перебування за кордоном.

Тобто, якщо ДПСУ не надсилала листи щодо певних організацій, то їх не буде у цьому списку, що може впливати на об'єктивність представленої інформації.

Список організацій, причетних до втечі ухилянтів через систему «Шлях». Фото: ngl.media
Список організацій, причетних до втечі ухилянтів через систему "Шлях". Фото: ngl.media

Зв'язок організації-лідера за кількістю порушників та ЛОВА

Спираючись на опубліковану інформацію, миколаївський осередок товариства "Просвіта" виявився лідером у списку з 137 втікачами-волонтерами. Розслідування видання NGL.media показало, що голова "Просвіти" Наталія Муха є родичкою голови ЛОВА Максима Козицького. 

Ще одним цікавим аспектом є відсутність у списку ЛОВА організації "Театр "Хліб", яка також пов'язана з Наталією Мухою. 

Також до п'ятірки лідерів за кількістю порушників входять такі організації, як "Легіон січових стрільців", "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір", "Промінь нашої надії". 

Нагадаємо, що на Закарпатті ухилянти намагалися за 12 тис. доларів потрапити до Угорщини.

Раніше ми писали, що на кордоні з Румунією схопили три десятки ухилянтів.

кордон
Україна
Львівська область
мобілізація
ухилянти

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