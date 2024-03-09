Львовская ОВА предоставила список организаций, причастных к бегству уклонистов — детали скандала

КПП на границе Украины и Польши. Фото: shoppingpl.com

Львовская ОВА обнародовала перечень общественных организаций и благотворительных организаций, причастных к вывозу уклонистов за границу. Их волонтеры превысили сроки пребывания вне страны.

Об этом сообщило издание NGL.media в пятницу, 8 марта.

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По предоставленной ЛОВА информации, в списке фигурируют 62 организации, принявшие участие в вывозе 1786 мужчин за границу. Но эти данные не могут быть полностью достоверными, потому что они основываются только на сообщениях Государственной пограничной службы, регулярно направляющей ЛОВА данные о нарушении волонтерами системы "Шлях" сроков пребывания за границей.

То есть, если ГПСУ не посылала письма по определенным организациям, то их не будет в этом списке, что может влиять на объективность представленной информации.

Список организаций, причастных к бегству уклоняющихся через систему "Шлях". Фото: ngl.media

Связь организации лидера по количеству нарушителей и ЛОВА

Опираясь на опубликованную информацию, николаевская организация "Просвита" оказалась лидером в списке со 137 уклонистами-волонтерами. Расследование издания NGL.media показало, что глава "Просвиты" Наталья Муха является родственницей главы ЛОВА Максима Козицкого.

Еще одним интересным аспектом является отсутствие в списке ЛОВА организации "Театр "Хлеб"", которая также связана с Наталией Мухой.

Также в пятерку лидеров по количеству нарушителей входят такие организации, как "Легион сечевых стрелков", "Комиссия по борьбе с коррупцией в г. Самбор", "Луч нашей надежды".

Напомним, что на Закарпатье уклонисты пытались за 12 тыс. долларов попасть в Венгрию.

Ранее мы писали, что на границе с Румынией схватили три десятка уклонистов.