Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовская ОВА предоставила список организаций, причастных к бегству уклонистов — детали скандала arrow

Львовская ОВА предоставила список организаций, причастных к бегству уклонистов — детали скандала

9 марта 2024 18:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Львовская ОВА предоставила список организаций, причастных к бегству уклонистов — детали скандала
КПП на границе Украины и Польши. Фото: shoppingpl.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Львовская ОВА обнародовала перечень общественных организаций и благотворительных организаций, причастных к вывозу уклонистов за границу. Их волонтеры превысили сроки пребывания вне страны.

Об этом сообщило издание NGL.media в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Какое количество уклонистов сбежало за границу

По предоставленной ЛОВА информации, в списке фигурируют 62 организации, принявшие участие в вывозе 1786 мужчин за границу. Но эти данные не могут быть полностью достоверными, потому что они основываются только на сообщениях Государственной пограничной службы, регулярно направляющей ЛОВА данные о нарушении волонтерами системы "Шлях" сроков пребывания за границей.

То есть, если ГПСУ не посылала письма по определенным организациям, то их не будет в этом списке, что может влиять на объективность представленной информации.

Список организаций, причастных к бегству уклоняющихся через систему «Путь». Фото: ngl.media
Список организаций, причастных к бегству уклоняющихся через систему "Шлях". Фото: ngl.media

Связь организации лидера по количеству нарушителей и ЛОВА

Опираясь на опубликованную информацию, николаевская организация "Просвита" оказалась лидером в списке со 137 уклонистами-волонтерами. Расследование издания NGL.media показало, что глава "Просвиты" Наталья Муха является родственницей главы ЛОВА Максима Козицкого.

Еще одним интересным аспектом является отсутствие в списке ЛОВА организации "Театр "Хлеб"", которая также связана с Наталией Мухой.

Также в пятерку лидеров по количеству нарушителей входят такие организации, как "Легион сечевых стрелков", "Комиссия по борьбе с коррупцией в г. Самбор", "Луч нашей надежды".

Напомним, что на Закарпатье уклонисты пытались за 12 тыс. долларов попасть в Венгрию.

Ранее мы писали, что на границе с Румынией схватили три десятка уклонистов.

граница
Украина
Львовская область
мобилизация
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать