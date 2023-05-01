Львівські хірурги врятували пальці руки вчителю музики
У Першому територіальному медичному об’єднанні лікарі зробили операцію на пальці руки вчителю музику. Під час роботи з деревом на фрезерному верстаті, чоловік отримав важку травму.
Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова
Деталі операції
"Його порвану рукавичку затягнула фреза. Вчитель наклав собі тиснучу пов‘язку, аби зупинити кровотечу, і викликав швидку. Медики надали першу допомогу та повезли травмованого до Львова", — повідомили у медзакладі.
Хірурги провели складне реконструктивне втручання. Пальці були пошкоджені на різних рівнях: переламані кістки, розірвані сухожилля, нерви та судини. Операція тривала 2 години.
"Минуло чотири місяці після операції. Сьогодні в стінах Лікарні Святого Луки звучить музика. На останній огляд Юрій прихопив з собою акордеон, аби показати лікарям результат. Він вправно натискає клавіші і дякує медикам за можливість знову займатись справою свого життя — вчити дітей музики. Операція і післяопераційний період пройшли успішно", —йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 29-річний Юрій родом з села Ходорківці, що на Львівщині. Він працює вчителем музики в двох місцевих школах. Навчає своїх вихованців грі на фортепіано, акордеоні, сопілці та гітарі. А також, акомпонує дітям під час танцювальних вистав.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.