Львівські хірурги врятували пальці руки вчителю музики

Під час роботи з деревом на фрезерному верстаті, чоловік отримав важку травму. Фото: Перше ТМО Львова

У Першому територіальному медичному об’єднанні лікарі зробили операцію на пальці руки вчителю музику. Під час роботи з деревом на фрезерному верстаті, чоловік отримав важку травму.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова

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Деталі операції

"Його порвану рукавичку затягнула фреза. Вчитель наклав собі тиснучу пов‘язку, аби зупинити кровотечу, і викликав швидку. Медики надали першу допомогу та повезли травмованого до Львова", — повідомили у медзакладі.

Хірурги провели складне реконструктивне втручання. Пальці були пошкоджені на різних рівнях: переламані кістки, розірвані сухожилля, нерви та судини. Операція тривала 2 години.

Лікарі зробили операцію вчителю музики з Львівщини.

Фото: Перше ТМО Львова

"Минуло чотири місяці після операції. Сьогодні в стінах Лікарні Святого Луки звучить музика. На останній огляд Юрій прихопив з собою акордеон, аби показати лікарям результат. Він вправно натискає клавіші і дякує медикам за можливість знову займатись справою свого життя — вчити дітей музики. Операція і післяопераційний період пройшли успішно", —йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 29-річний Юрій родом з села Ходорківці, що на Львівщині. Він працює вчителем музики в двох місцевих школах. Навчає своїх вихованців грі на фортепіано, акордеоні, сопілці та гітарі. А також, акомпонує дітям під час танцювальних вистав.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.