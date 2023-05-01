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Львовские хирурги спасли пальцы руки учителю музыки

1 мая 2023 16:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские хирурги спасли пальцы руки учителю музыки
Во время работы с деревом на фрезерном станке мужчина получил тяжелую травму. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Первом территориальном медицинском объединении врачи совершили операцию на пальце руки учителю музыку. Во время работы с деревом на фрезерном станке мужчина получил тяжелую травму.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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Детали операции

"Его порванную перчатку затянула фреза. Учитель наложил себе давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, и вызвал скорую. Медики оказали первую помощь и увезли травмированного во Львов", — сообщили в медучреждении.

Хирурги провели сложное реконструктивное вмешательство. Пальцы были повреждены на разных уровнях: переломанные кости, разорванные сухожилия, нервы и сосуды. Операция длилась 2 часа.

Врачи сделали операцию учителю музыки из Львовской области. Фото: Первое ТМО Львова
Врачи сделали операцию учителю музыки из Львовской области.
Фото: Первое ТМО Львова

"Прошло четыре месяца после операции. Сегодня в стенах Больницы Святого Луки звучит музыка. На последний обзор Юрий прихватил с собой аккордеон, чтобы показать врачам результат. Он умело нажимает клавиши и благодарит медиков за возможность снова заниматься делом своей жизни — учить детей музыки. Операция и послеоперационный период прошли успешно",  — говорится в сообщении.

Отметим, 29-летний Юрий родом из села Ходорковцы Львовской области. Он работает учителем музыки в двух местных школах. Обучает своих питомцев игре на фортепиано, аккордеоне и гитаре. А также аккомпанирует детям во время танцевальных представлений.

Напомним, мы ранее писали, что Львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

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