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Львівські лікарі врятували чоловіка, який був двічі при смерті

16 лютого 2024 17:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Львівські лікарі врятували чоловіка, який був двічі при смерті
Врятований чоловік і лікарі. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові хірурги видалили у 48-річного пацієнта 90% товстого кишківника. Це допомогло врятувати чоловікові життя у практично безвихідній ситуації.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

Чоловіка врятували у майже безвихідній ситуації

Михайло Колісник двічі був на межі життя і смерті. Перший раз, коли потрапив у ДТП і отримав важкі травми, другий раз — коли через рідкісне захворювання кишківника його життя знов опинилося під загрозою.

Шанс в нього був вкрай низький — приблизно один зі ста.

Загалом під час двох операцій хірурги видалили чоловікові 90% товстого кишківника. 

"А потому — цілий місяць стан пацієнта стабілізовували анестезіологи і таки вибороли йому життя", — говориться у повідомленні.

медики
Медична операція. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
медики
Медичні працівники під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За рік після потрапляння в ДТП Михайло повернувся до лікарні для планового огляду, який показав, що він повністю одужав.

"Зараз я прийшов сюди власними ногами, а тоді в реанімації думав, що не виживу. Виявилося, що в світі так багато добрих людей. Я дякую хірургам, травматологам і анестезіологам за те, що врятували моє життя. Дякую медсестрам та санітаркам, які щодня були біля мене і доглядали", — сказав чоловік працівник медзакладу, дякуючи за врятоване життя.

пацієнт
Михайло Колісник після операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
пацієнт
Михайло Колісник зустрівся з лікарями. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадуємо, що лікарі-ендоскопісти з Київщини врятували життя хлопчику, який проковтнув бойовий патрон. Проте, як боєприпас потрапив до шлунково-кишкового тракту, Богдан досі пояснити не може.

Львівські лікарі наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації. Після ДТП  уся стопа хлопчика залишилася без шкірного покрива. Закордонні медики не давали ніяких надій.

війна
ЗСУ
Львів
Україна
операція
медицина

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