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Львовские врачи спасли мужчину, который был дважды при смерти

16 февраля 2024 17:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Львовские врачи спасли мужчину, который был дважды при смерти
Спасенный мужчина и врачи. Фото: Первое медицинское объединение Львова
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове хирурги удалили у 48-летнего пациента, 90% толстого кишечника. Это помогло спасти мужчине жизнь в практически безвыходной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

Мужчину спасли в почти безвыходной ситуации

Михаил Колесник дважды был на грани жизни и смерти. Первый раз, когда попал в ДТП и получил тяжелые травмы, второй раз — когда из-за редкого заболевания кишечника его жизнь снова оказалась под угрозой.

Шанс у него был крайне низкий — примерно один из ста.

В общей сложности во время двух операций хирурги удалили мужчине 90% толстого кишечника.

"А потом — целый месяц состояние пациента стабилизировали анестезиологи и таки добыли в борьбе за него жизнь", — говорится в сообщении.

медики
Медицинская операция. Фото: Первое медицинское объединение Львова
медики
Медицинские работники во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Через год после попадания в ДТП Михаил вернулся в больницу для планового осмотра, который показал, что полностью выздоровел.

"Сейчас я пришел сюда собственными ногами, а тогда в реанимации думал, что не выживу. Оказалось, что в мире так много добрых людей. Я благодарю хирургов, травматологов и анестезиологов за то, что спасли мою жизнь. Спасибо медсестрам и санитаркам, которые каждый день были возле меня и ухаживали", — сказал мужчина работник медучреждения, благодаря спасенной жизни.

пациент
Михаил Колесник после операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова
пациент
Михаил Колесник встретился с врачами. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Напоминаем, что врачи-эндоскописты из Киевщины спасли жизнь мальчику, проглотившему боевой патрон. Однако, как боеприпас попал в желудочно-кишечный тракт, Богдан до сих пор объяснить не может.

Львовские врачи нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации. После ДТП вся стопа мальчика осталась без кожного покрова. Зарубежные медики не давали никаких надежд.

война
ВСУ
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Украина
операция
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