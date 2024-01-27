Львівські медики пересадили двом пацієнтам нирки неродинного донора

Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Львівським лікарям вдалося пересадити нирки двом чоловікам від неродинного донора. Як відомо, двоє пацієнтів виявилися жителями Львіської області.

Про це повідомляє пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

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Порятунок для хворих

Зазначається, що обидва чоловіки страждали на ниркову недостатність, через що потребували діалізу. Єдиний порятунок для них — трансплантація.

Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"І ось цього тижня ЄДІСТ визначає, що органи чоловіка, мозок якого помер, ідеально підходять саме цим двом пацієнтам. Звісно, перед тим дозвіл на вилучення трансплант-координаторам засвідчила його родина. Все це відбувається у Лікарні Святого Луки, тому команда Центру трансплантології оперативно туди вирушає", — йдеться у повідомленні.

Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Як пройшли операції

Операції минули успішно, а пацієнти перебувають в стабільному стані та гарному настрої.

Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Вся наша команда висловлює щирі співчуття родині донору і дякує рідним за непросте рішення, яке дозволило врятувати кілька життів", — додали в об'єднанні.

Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.