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Львівські медики пересадили двом пацієнтам нирки неродинного донора

27 січня 2024 14:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Львівські медики пересадили двом пацієнтам нирки неродинного донора
Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Львівським лікарям вдалося пересадити нирки двом чоловікам від неродинного донора. Як відомо, двоє пацієнтів виявилися жителями Львіської області.

Про це повідомляє пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

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Порятунок для хворих

Зазначається, що обидва чоловіки страждали на ниркову недостатність, через що потребували діалізу. Єдиний порятунок для них — трансплантація. 

львівські медики пересадили нирки двом чоловікам
Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"І ось цього тижня ЄДІСТ визначає, що органи чоловіка, мозок якого помер, ідеально підходять саме цим двом пацієнтам. Звісно, перед тим дозвіл на вилучення трансплант-координаторам засвідчила його родина. Все це відбувається у Лікарні Святого Луки, тому команда Центру трансплантології оперативно туди вирушає", — йдеться у повідомленні.

львівські медики пересадили нирки двом чоловікам
Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Як пройшли операції

Операції минули успішно, а пацієнти перебувають в стабільному стані та гарному настрої. 

львівські медики пересадили нирки двом чоловікам
Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Вся наша команда висловлює щирі співчуття родині донору і дякує рідним за непросте рішення, яке дозволило врятувати кілька життів", — додали в об'єднанні. 

львівські медики пересадили нирки двом чоловікам
Львівські лікарі під час операції. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини. 

Львів
хвороба
медики
трансплантація органів
донор
нирки

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