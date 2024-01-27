Львівські медики пересадили двом пацієнтам нирки неродинного донора
Львівським лікарям вдалося пересадити нирки двом чоловікам від неродинного донора. Як відомо, двоє пацієнтів виявилися жителями Львіської області.
Про це повідомляє пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.
Порятунок для хворих
Зазначається, що обидва чоловіки страждали на ниркову недостатність, через що потребували діалізу. Єдиний порятунок для них — трансплантація.
"І ось цього тижня ЄДІСТ визначає, що органи чоловіка, мозок якого помер, ідеально підходять саме цим двом пацієнтам. Звісно, перед тим дозвіл на вилучення трансплант-координаторам засвідчила його родина. Все це відбувається у Лікарні Святого Луки, тому команда Центру трансплантології оперативно туди вирушає", — йдеться у повідомленні.
Як пройшли операції
Операції минули успішно, а пацієнти перебувають в стабільному стані та гарному настрої.
"Вся наша команда висловлює щирі співчуття родині донору і дякує рідним за непросте рішення, яке дозволило врятувати кілька життів", — додали в об'єднанні.
Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.
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