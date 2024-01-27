Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовские медики пересадили двум пациентам почки неродственного донора arrow

Львовские медики пересадили двум пациентам почки неродственного донора

27 января 2024 14:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Львовские медики пересадили двум пациентам почки неродственного донора
Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Львовским врачам удалось пересадить почки двоим мужчинам от неродственного донора. Как известно, два пациента оказались жителями Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

Читайте также:

Спасение для больных

Отмечается, что оба мужчины страдали почечной недостаточностью, из-за чего нуждались в диализе. Единственное спасение для них — трансплантация.

львовские медики пересадили почки двум мужчинам
Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

"И вот на этой неделе ЕДИСТ определяет, что органы мужчины, мозг которого умер, идеально подходят именно этим двум пациентам. Конечно, перед тем разрешение на изъятие трансплант-координаторам засвидетельствовала его семья. Все это происходит в Больнице Святого Луки, поэтому команда Центра трансплантологии оперативно туда отправляется", — говорится в сообщении.

львовские медики пересадили почки двум мужчинам
Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Как прошли операции

Операции прошли успешно, а пациенты находятся в стабильном состоянии и хорошем настроении.

львовские медики пересадили почки двум мужчинам
Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Вся наша команда выражает искренние соболезнования семье донора и благодарит родных за непростое решение, которое позволило спасти несколько жизней", — добавили в объединении.

львовские медики пересадили почки двум мужчинам
Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

Львов
болезнь
медики
трансплантация органов
донор
почки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме