Львовские медики пересадили двум пациентам почки неродственного донора

Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Львовским врачам удалось пересадить почки двоим мужчинам от неродственного донора. Как известно, два пациента оказались жителями Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

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Отмечается, что оба мужчины страдали почечной недостаточностью, из-за чего нуждались в диализе. Единственное спасение для них — трансплантация.

Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

"И вот на этой неделе ЕДИСТ определяет, что органы мужчины, мозг которого умер, идеально подходят именно этим двум пациентам. Конечно, перед тем разрешение на изъятие трансплант-координаторам засвидетельствовала его семья. Все это происходит в Больнице Святого Луки, поэтому команда Центра трансплантологии оперативно туда отправляется", — говорится в сообщении.

Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Как прошли операции

Операции прошли успешно, а пациенты находятся в стабильном состоянии и хорошем настроении.

Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Вся наша команда выражает искренние соболезнования семье донора и благодарит родных за непростое решение, которое позволило спасти несколько жизней", — добавили в объединении.

Львовские врачи во время операции. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.