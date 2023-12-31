Львівський центр трансплантології розповів про унікальні операції, здійснені в 2023 році

Спеціалісти Львівського центру трансплантології під час поерації. Фото: Перше ТМО Львова

У Львівському центрі трансплантології на початку грудня провели 106 операцій. Зокрема, у 2023 році вперше була здійснена комплексна пересадка серця та легень а також підшлункової залози та нирок.

Про це повідомили в Суспільне Львів.

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В медичному закладі також зазначили, що було вперше виконано спліт-трансплантацію печінки, орган від посмертного донора розділили для двох пацієнтів.

"Загалом станом на початок грудня у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова відбулось 106 операцій. Це трансплантації нирок, печінки, легень та сердець і одна трансплантація підшлункової залози", — розповів керівник центру Максим Овечко.

Пересадка серця і легень

Окрім того, в цьому році львівські лікарі спільно з спеціалістами Інституту серця вперше здійснили пересадку серця та легень разом. Пацієнткою була 38-річна жінка з Київщини, яка мала ваду серця з народження. Операція тривали близько семи годин, органи запрацювали на операційному столі.

Втім, на жаль, наступного дня стан погіршився, і сталось гостре відторгнення органів, пацієнтка померла.

Успішні операції

Окрім спільної трансплантації серця та легень цього року вперше в Україні львівські лікарі виконали успішну трансплантацію комплексу підшлункова залоза-нирка.

А також вперше виконали спліт-трансплантацію печінки: орган від посмертного донора розділили для двох пацієнтів, хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини.

УЗД-діагностика у Львівському центрі трансплантології. Фото: Суспільне

Сотні людей чекають на трансплантацію

За даними цього центру трансплантології у черзі на пересадку органів стоять понад 450 пацієнтів. В масштабах України таких людей ще більше.

В зв'язку з цим лікарі нагадують, що всі охочі можуть ще за життя підписати згоду на посмертне донорство, якщо така можливість виникне.

Раніше ми прозповідали, що у Львові померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.