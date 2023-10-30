У Львові померла пацієнтка, якій першій в Україні пересадили серце та легені

38-річна Ніна з Київщини, яка отримала нові органи. Фото: Facebook

У Львові померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

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"З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів", — йдеться в повідомленні.

38-річна Ніна з Київщини мала серцеву ваду з народження. 25 жовтня їй зробили пересадку, на яку вона чекала понад півтора року. Проте її стан різко погіршився на другу добу після трансплантації. Медики у співпраці зі спеціалістами з Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати, навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак подолати гостре відторгнення одночасно двох органів не вийшло

"Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни та вірив в її одужання — це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять", — написали лікарі.

Нагадаємо, що ця перша в Україні операція сталася 25 жовтня в Першому медичному об’єднанні Львова. Перед цим там було проведено перша в Україні спліт-трансплантація печінки.