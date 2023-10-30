У Львові померла пацієнтка, якій першій в Україні пересадили серце та легені
У Львові померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій вперше в Україні пересадили легені та серце від посмертного донора. Причиною стало гостре відторгнення донорських органів.
Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.
Органи не прижилися
"З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів", — йдеться в повідомленні.
38-річна Ніна з Київщини мала серцеву ваду з народження. 25 жовтня їй зробили пересадку, на яку вона чекала понад півтора року. Проте її стан різко погіршився на другу добу після трансплантації. Медики у співпраці зі спеціалістами з Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати, навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак подолати гостре відторгнення одночасно двох органів не вийшло
"Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни та вірив в її одужання — це великий удар. Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять", — написали лікарі.
Нагадаємо, що ця перша в Україні операція сталася 25 жовтня в Першому медичному об’єднанні Львова. Перед цим там було проведено перша в Україні спліт-трансплантація печінки.
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