У Львові вперше в Україні провели спліт-трансплантацію печінки

Хірурги в операційній. Фото: Перше ТМО

У Першому медоб’єднанні Львова вперше в Україні провели спліт-трансплантацію печінки. Донорський орган під час операції розділили на дві частини, який успішно пересадили 20-річному чоловіку та однорічному малюку.

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова.

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Донором став 15-річний хлопчик, який помер через крововилив у мозок

Унікальну операцію у Львові провели спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Олександра Шалімова та львівські трансплантологи.

Медики під час трансплантації. Фото: Перше ТМО

"Донором став 15-річний хлопчик, який помер через крововилив у мозок, батьки прийняли непросте рішення — погодилися на донорство. Натомість шанс жити отримав Лука із Житомирщини, якому всього один рік і три місяці. У малюка діагностували біліарну атрезію. Печінка поступово відмовляла. Без трансплантації у хлопчика лишалося всього кілька місяців. Лука отримав меншу долю печінки, а більшу хірурги пересадили 20-річному чоловікові з Винників", — повідомили в лікарні.

Однорічний Лука разом з батьками. Фото: Перше ТМО

Минув рівно тиждень після трансплантацій. Нині усі пацієнти почуваються добре, зазначають в медзакладі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у львівському Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з муковісцидозом інноваційними ліками — модуляторами хлорного каналу. Вартість такого лікування на одну особу становить 300 тисяч доларів на рік.

Також ми писали, що у львівській лікарні Святого Миколая медики пересадили шкіру з посмертного донора 17-річному Кирилу Шульзі. Хлопець з Львівщини минулого року потрапив під колеса вантажівки. У нього був струс мозку, перелом, травма коліна. На великій ділянці поверхні ноги відсутня шкіра.