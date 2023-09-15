У Львові вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з тяжким генетичним захворюванням
У львівському Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з муковісцидозом інноваційними ліками — модуляторами хлорного каналу. Вартість такого лікування на одну особу становить 300 тисяч доларів на рік.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
Раніше така терапія була доступна лише за кордоном
Як повідомили у Центрі, інноваційні ліки українські пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Комбінований лікарський препарат як доброчинну допомогу від виробника ліків передали медзакладу представники благодійного фонду Direct Relief.
"Старт масштабного проєкту є свідченням зусиль багатьох людей та організацій. Завдяки цьому зараз ми маємо унікальну можливість лікувати та суттєво покращувати якість життя людям з таким діагнозом", — зазначає керівниця Центру МВ Людмила Бобер.
До слова, проєкт охопить дітей від 6 років і дорослих з МВ з певним типом мутації генів. Відома біотехнологічна компанія-виробник планує зробити цю програму допомоги пожиттєвою.
Додамо, муковісцидоз — це рідкісний, прогресуючий, небезпечний для життя стан, який призводить до утворення густого слизу, що вражає легені, печінку, шлунково-кишковий тракт (ШКТ), пазухи носа, потові залози, підшлункову залозу та репродуктивну систему.
У Центрі муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру спостерігаються близько 200 пацієнтів з діагнозом муковісцидоз з усієї України, з них 60 — зі Львова та Львівської області. Ще 30 спостерігаються у дорослому Центрі. Майже усі дорослі пацієнти — вихованці ЗУСДМЦ.
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