У Львові вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з тяжким генетичним захворюванням

Дитина в лікарні. Фото: SLOVOIDILO.UA

У львівському Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні безкоштовно лікуватимуть дітей з муковісцидозом інноваційними ліками — модуляторами хлорного каналу. Вартість такого лікування на одну особу становить 300 тисяч доларів на рік.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

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Як повідомили у Центрі, інноваційні ліки українські пацієнти отримуватимуть безкоштовно. Комбінований лікарський препарат як доброчинну допомогу від виробника ліків передали медзакладу представники благодійного фонду Direct Relief.

"Старт масштабного проєкту є свідченням зусиль багатьох людей та організацій. Завдяки цьому зараз ми маємо унікальну можливість лікувати та суттєво покращувати якість життя людям з таким діагнозом", — зазначає керівниця Центру МВ Людмила Бобер.

До слова, проєкт охопить дітей від 6 років і дорослих з МВ з певним типом мутації генів. Відома біотехнологічна компанія-виробник планує зробити цю програму допомоги пожиттєвою.

Медики Львова отримали ліки проти генетичної хвороби Фото: ЛОВА

Додамо, муковісцидоз — це рідкісний, прогресуючий, небезпечний для життя стан, який призводить до утворення густого слизу, що вражає легені, печінку, шлунково-кишковий тракт (ШКТ), пазухи носа, потові залози, підшлункову залозу та репродуктивну систему.

У Центрі муковісцидозу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру спостерігаються близько 200 пацієнтів з діагнозом муковісцидоз з усієї України, з них 60 — зі Львова та Львівської області. Ще 30 спостерігаються у дорослому Центрі. Майже усі дорослі пацієнти — вихованці ЗУСДМЦ.

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