Во Львове впервые в Украине будут бесплатно лечить детей с тяжелым генетическим заболеванием

Ребенок в больнице. Фото: SLOVOIDILO.UA

Во львовском Западноукраинском специализированном детском медицинском центре впервые в Украине будут бесплатно лечить детей с муковисцидозом инновационными лекарствами — модуляторами хлорного канала. Стоимость такого лечения на одного человека составляет 300 тысяч долларов в год.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Как сообщили в Центре, инновационное лекарство украинские пациенты будут получать бесплатно. Комбинированный лекарственный препарат в качестве благотворительной помощи от производителя лекарств передали медучреждению представители благотворительного фонда Direct Relief.

"Старт масштабного проекта является свидетельством усилий многих людей и организаций. Благодаря этому сейчас у нас есть уникальная возможность лечить и существенно улучшать качество жизни людям с таким диагнозом", — отмечает руководитель Центра ГО Людмила Бобер.

К слову, проект охватит детей от 6 лет и взрослых из МВ с определенным типом мутации генов. Известная биотехнологическая компания-производитель планирует сделать данную программу помощи пожизненной.

Медики Львова получили лекарства против генетической болезни Фото: ЛОВА

Добавим, муковисцидоз — это редкое, прогрессирующее, опасное для жизни состояние, которое приводит к образованию густой слизи, поражающей легкие, печень, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), пазухи носа, потовые железы, поджелудочную железу и репродуктивную систему.

В Центре муковисцидоза Западноукраинского специализированного детского медицинского центра наблюдается около 200 пациентов с диагнозом муковисцидоз со всей Украины, из них 60 — из Львова и Львовской области. Еще 30 наблюдаются во взрослом Центре. Почти все взрослые пациенты — воспитанники ЗУСДМЦ.

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Также мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области осколок российского снаряда застрял в его печени.