У Львові медики прооперували захисника з уламком снаряду в печінці

Володимир з хірургами Гнатом Геричем і Юрієм Шаваровим. Фото: Перше ТМО Львова

Хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні"

прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

Про це повідомили у Першому ТМО Львова.

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Подробиці операції

Володимир захищає Україну вже чотири роки. У 18 років хлопець підписав контракт і став стрільцем. Від початку повномасштабної війни він був в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

"Це сталося в Соледарі. Уламками захисникові пошматувало руку, перебило ребра, а один з осколків влучив прямо в печінку. Першу допомогу надали побратими та евакуювали до найближчого шпиталя. Там стан пораненого стабілізували. Однак чималий осколок в печінці — розміром з волоський горіх — залишили. Бо забирати його було надто ризиковано. Пів року хлопець жив з уламком в печінці", — йдеться у повідомленні.

Ось такий уламок застряг у печінці захисника. Фото: Перше ТМО Львова

Прооперувати Володимира вирішили львівські лікарі. Операція минула успішно, зараз у хлопця триває реабілітаційний період, який проходить без ускладнень.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Також, ми писали, що львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.