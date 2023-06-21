Во Львове медики прооперировали защитника с обломком снаряда в печени
Хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца.
Военный получил ранение в Соледаре Донецкой области, осколок российского снаряда застрял в его печени.
Об этом сообщили в Первом ТМО Львова.
Подробности операции
Владимир защищает Украину четыре года. В 18 лет парень подписал контракт и стал стрелком. С начала полномасштабной войны он находился в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.
"Это произошло в Соледаре. Обломками защитнику разорвало руку, перебило ребра, а один из осколков попал прямо в печень. Первую помощь оказали собратья и эвакуировали в ближайший госпиталь. Там состояние раненого стабилизировали. Однако довольно большой осколок в печени — размером с грецкий орех — оставили. Потому что забирать его было слишком рискованно. Полгода военный жил с осколком в печени", — говорится в сообщении.
Прооперировать Владимира решили львовские врачи. Операция прошла успешно, сейчас у парня идет реабилитационный период, который проходит без осложнений.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазах ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.
Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.