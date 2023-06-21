Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове медики прооперировали защитника с обломком снаряда в печени arrow

Во Львове медики прооперировали защитника с обломком снаряда в печени

21 июня 2023 14:34
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове медики прооперировали защитника с обломком снаряда в печени
Владимир с хирургами Игнатом Геричем и Юрием Шаваровым. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. 

Военный получил ранение в Соледаре Донецкой области, осколок российского снаряда застрял в его печени.

Читайте также:

Об этом сообщили в Первом ТМО Львова.

Подробности операции

Владимир защищает Украину четыре года. В 18 лет парень подписал контракт и стал стрелком. С начала полномасштабной войны он находился в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

"Это произошло в Соледаре. Обломками защитнику разорвало руку, перебило ребра, а один из осколков попал прямо в печень. Первую помощь оказали собратья и эвакуировали в ближайший госпиталь. Там состояние раненого стабилизировали. Однако довольно большой осколок в печени — размером с грецкий орех — оставили. Потому что забирать его было слишком рискованно. Полгода военный жил с осколком в печени", — говорится в сообщении.

Вот такой обломок застрял в печени защитника. Фото: Первое ТМО Львова
Вот такой обломок застрял в печени защитника. Фото: Первое ТМО Львова

Прооперировать Владимира решили львовские врачи. Операция прошла успешно, сейчас у парня идет реабилитационный период, который проходит без осложнений.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазах ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас