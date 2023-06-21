Во Львове медики прооперировали защитника с обломком снаряда в печени

Владимир с хирургами Игнатом Геричем и Юрием Шаваровым. Фото: Первое ТМО Львова

Хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца.

Военный получил ранение в Соледаре Донецкой области, осколок российского снаряда застрял в его печени.

Читайте также:

Об этом сообщили в Первом ТМО Львова.

Подробности операции

Владимир защищает Украину четыре года. В 18 лет парень подписал контракт и стал стрелком. С начала полномасштабной войны он находился в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

"Это произошло в Соледаре. Обломками защитнику разорвало руку, перебило ребра, а один из осколков попал прямо в печень. Первую помощь оказали собратья и эвакуировали в ближайший госпиталь. Там состояние раненого стабилизировали. Однако довольно большой осколок в печени — размером с грецкий орех — оставили. Потому что забирать его было слишком рискованно. Полгода военный жил с осколком в печени", — говорится в сообщении.

Вот такой обломок застрял в печени защитника. Фото: Первое ТМО Львова

Прооперировать Владимира решили львовские врачи. Операция прошла успешно, сейчас у парня идет реабилитационный период, который проходит без осложнений.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазах ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.