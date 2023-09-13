У Львові дитині пересадили шкіру від посмертного донора: деталі складної операція

Пацієнт Кирил Шульга разом з мамою та сестрою. Фото: Перше ТМО

У львівській лікарні Святого Миколая медики пересадили шкіру з посмертного донора 17-річному Кирилу Шульзі. Хлопець з Львівщини минулого року потрапив під колеса вантажівки. У нього був струс мозку, перелом, травма коліна. На великій ділянці поверхні ноги відсутня шкіра.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Як повідомили у лікарні, у Кирила був ризик ампутації ноги. Лікарі зробили усе можливе, аби зберегти кінцівку: очистили рану, забрали відмерлі тканини і пересадили шкіру від посмертного донора. Медики застосували революційну технологію — покриття BTM. Це штучний синтетичний матеріал, якого в Україні ще не застосували. Таким чином, Кирило стає другою дитиною в Україні, для лікування якої застосовують цю технологію.

Операція на нозі Кирила. Фото: Перше ТМО

"Це покриття схоже на губку, яку ставлять на рану і вона проростає власними судинками пацієнта, стає його новою дермою. Воно залишається в нього назавжди. Цей матеріал є дуже коштовним, саме тому його в Україні і немає. А нам його подарували американці як гуманітарну допомогу", — розповідає опікова хірургиня Леся Стрілка.

Кирил Шульга після операції. Фото: Перше ТМО

Як повідомляють у медзакладі, операції пройшли успішно, а ампутації ногу вдалось уникнути. Наразі реабілітація Миколи триває, коліно ще треба розпрацьовувати.

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