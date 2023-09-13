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У Львові підлітку пересадили шкіру від посмертного донора: деталі складної операції

13 вересня 2023 17:57
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові дитині пересадили шкіру від посмертного донора: деталі складної операція
Пацієнт Кирил Шульга разом з мамою та сестрою. Фото: Перше ТМО
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У львівській лікарні Святого Миколая медики пересадили шкіру з посмертного донора 17-річному Кирилу Шульзі. Хлопець з Львівщини минулого року потрапив під колеса вантажівки. У нього був струс мозку, перелом, травма коліна. На великій ділянці поверхні ноги відсутня шкіра.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Як повідомили у лікарні, у Кирила був ризик ампутації ноги. Лікарі зробили усе можливе, аби зберегти кінцівку: очистили рану, забрали відмерлі тканини і пересадили шкіру від посмертного донора. Медики застосували революційну технологію — покриття BTM. Це штучний синтетичний матеріал, якого в Україні ще не застосували. Таким чином, Кирило стає другою дитиною в Україні, для лікування якої застосовують цю технологію.

Операція на нозі Кирила. Фото: Перше ТМО
Операція на нозі Кирила. Фото: Перше ТМО

"Це покриття схоже на губку, яку ставлять на рану і вона проростає власними судинками пацієнта, стає його новою дермою. Воно залишається в нього назавжди. Цей матеріал є дуже коштовним, саме тому його в Україні і немає. А нам його подарували американці як гуманітарну допомогу", — розповідає опікова хірургиня Леся Стрілка.

Кирил Шульга після операції. Фото: Перше ТМО
Кирил Шульга після операції. Фото: Перше ТМО 

Як повідомляють у медзакладі, операції пройшли успішно, а ампутації ногу вдалось уникнути. Наразі реабілітація Миколи триває, коліно ще треба розпрацьовувати.

Нагадаємо, ми раніше писали, що  у Львові в дитячій лікарні св.Миколая 8-річному  онкохворому хлопчику з Франківщини пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Це вперше у львівській лікарні  провели таку операцію спільно зі спеціалістами зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Також ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

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