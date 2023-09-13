Во Львове ребенку пересадили кожу от посмертного донора: детали сложной

Пациент Кирилл Шульга вместе с мамой и сестрой. Фото: Первое ТМО

Во львовской больнице Святого Николая медики пересадили кожу из посмертного донора 17-летнему Кириллу Шульге. Парень из Львовской области в прошлом году попал под колеса грузовика. У него было сотрясение мозга, перелом, травма колена. На большом участке поверхности ноги отсутвовала кожа.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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Как сообщили в больнице, у Кирилла был риск ампутации ноги. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить концовку: очистили рану и пересадили кожу от посмертного донора. Медики применили революционную технологию — покрытие BTM. Это искусственный синтетический материал, который в Украине еще не применили. Таким образом, Кирилл становится вторым ребенком в Украине, для лечения которого используют эту технологию.

Операция на ноге Кирилла. Фото: Первое ТМО

"Это покрытие похоже на губку, которую ставят на рану и она прорастает собственными сосудами пациента, становится его новой дермой. Оно остается у него навсегда. Этот материал очень ценен, именно поэтому его в Украине и нет. А нам его подарили американцы как гуманитарную помощь", — рассказывает ожоговая хирургиня Леся Стрелко.

Кирилл Шульга после операции. Фото: Первое ТМО

Как сообщают в медучреждении, операции прошли успешно, а ампутации ногу удалось избежать. Пока реабилитация Николая продолжается, колено еще нужно разрабатывать.

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