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У Львові вперше пересадили онкохворому хлопчику кістку, надруковану на 3D-принтері

7 вересня 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові вперше пересадили онкохворому хлопчику кістку, надруковану на 3D-принтері
Хірурги в операційній. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові в дитячій лікарні св.Миколая 8-річному  онкохворому хлопчику з Франківщини пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Це вперше у львівській лікарні  провели таку операцію спільно з спеціалістами зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Про це інформує пресслужба Першого медичного об'єднання Львова.

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Хлопчик уже вдруге долав рак

Як повідомили у лікарні, Богданчику з Івано-Франківщини — лише 8, а він уже вдруге бореться зі страшною недугою. У три роки йому діагностували рак печінки. А коли хлопчик пішов до школи у нього діагностували рак кістки.

"Цього разу у Богданчика виявили саркому Юинги. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Щороку його діагностують у 3 дітей з 1 млн. Злоякісна пухлина вразила аж 28 см стегнової кістки хлопчика. Аби зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант", — кажуть у медзакладі.

Надрукована кістка на 3D-принтері. Фото: Перше ТМО Львова
Надрукована кістка на 3D-принтері. Фото: Перше ТМО Львова

Другу операцію хлопчику робили у Львові. Тут задля його порятунку об’єдналися хірурги, онкологи та травматологи зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Медики лікарні кажуть, операція була складною.

"Київські інженери, які виготовили титановий імплант для Богданчика, підготували три варіанти різної довжини. Всі вони надруковані на 3D-принтері. Проєктували імпланти місяць і ще два тижні друкували. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант підходящого розміру, який ростиме разом із дитиною. Втручання тривало 6 годин і минуло успішно", — зазнчають у лікарні.

Богданчик після операції у лікарні. Фото: Перше ТМО Львова
Богданчик після операції у лікарні. Фото: Перше ТМО Львова

Сьогодні Богданчик уже повернувся до Івано-Франківська та продовжує лікування, яке буде тривалим. Попереду в хлопчика  — кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові в Національному реабілітаційному Центрі "Незламні" встановили протез на нозі 63-річній жінці з Донечинни. Поранення жінка отримала під час роботи у продуктовому магазині в рідному Торецьку.

Також ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

Крім того, спеціалісти Національного реабілітаційного Центру "Незламні" допомогли стати на ноги воїну зі Львова Роману Ковалику, який отримав  поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло. 

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