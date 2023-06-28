У Львівській лікарні медики допомогли 28-річному чоловіку з уламком міни у мозку.

Роман Ковалик під час реабілітацію. Фото: Перше ТМО Львова

Спеціалісти Національного реабілітаційного Центру "Незламні" допомогли стати на ноги воїну зі Львова Роману Ковалику, який отримав поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Історія військового Романа Ковалика

Як повідомили у лікарні, 28-річний Роман Ковалюк зі Львова. До великої війни був кухарем. На захист батьківщини став у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на донецькому напрямку, де і отримав важке поранення.

"Побратими відвезли Романа до найближчого стабілізаційного пункту. Там йому надали першу допомогу і терміново відправили на Дніпро — у важкому стані, з уламком міни в голові. Той влучив в лобну частину, застряг у лівій півкулі мозку Романа та спричинив знерухомлення тіла і втрату мовлення. Дніпровські хірурги видалили осколки російського снаряду та множинні кісткові уламки. А також закрили тканинний дефект черепа", — розповідають у Центрі.

Український військовий Роман Ковалик. Фото: Перше ТМО

Український захисник уже може ходити

Впродовж п’яти місяців з Романом працювала команда спеціалістів з реабілітації: фізичні та ерготерапевти, логопеди. І результат приголомшливий: Роман уже розмовляє та ходить. Він виборов своє право на життя.

Нагадаємо, ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні"

прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

Ми раніше писали, що у Львові, в Лікарні Святого Миколая, офтальмологи видалили рідкісну 12-мм кісту на оці дитини. Утворення росло і деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

Також ми писали, що львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.