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Во Львовской больнице медики помогли 28-летнему мужчине с обломком мины в мозгу

28 июня 2023 15:03
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской больнице медики помогли 28-летнему мужчине с обломком мины в мозгу.
Роман Ковалик во время реабилитации. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Специалисты Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые" помогли встать на ноги воину из Львова Роману Ковалику, получившему ранение в голову. Обломок мины застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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История военного Романа Ковалика

Как сообщили в больнице, 28-летний Роман Ковалюк из Львова. До войны был поваром. В защиту родины стал в первые дни полномасштабного вторжения. Служил на донецком направлении, где и получил тяжелое ранение.

"Побратимы отвезли Романа в ближайший стабилизационный пункт. Там ему оказали первую помощь и срочно отправили на Днепр  — в тяжелом состоянии, с обломком мины в голове. Тот попал в лобную часть, застрял в левом полушарии мозга Романа и вызвал обездвижение тела и потерю речи. Днепровские хирурги удалили осколки российского снаряда и множественные костные обломки. А также закрыли тканевый дефект черепа", — рассказывают в Центре.

Украинский военный Роман Ковалик. Фото: Первое ТМО
Украинский военный Роман Ковалик. Фото: Первое ТМО

Украинский защитник уже может ходить

В течение пяти месяцев с Романом работала команда специалистов по реабилитации: физические и эрготерапевты, логопеды. И результат потрясающий: Роман уже разговаривает и ходит. Он завоевал свое право на жизнь.

Напомним, мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области, осколок русского снаряда застрял в его печени.

Мы раньше писали, что во Львове, в Больнице Святого Николая, офтальмологи удалили редкую 12-мм кисту на глазах ребенка. Образование росло и деформировало лицо 11-летней девочки.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

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