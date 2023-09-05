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"Війна забрала у мене все": у Львові протезували 63-річну жінку з Донеччини

5 вересня 2023 13:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
"Війна забрала у мене все": у Львові протезували 63-річну жінку з Донеччини
63-річна Олена М’якина з Торецька. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові в Національному реабілітаційному Центрі "Незламні" встановили протез на нозі 63-річній жінці з Донечинни. Поранення жінка отримала під час роботи у продуктовому магазині в рідному Торецьку.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Як повідомили у лікарні, Олена М’якина отримала осколкові поранення, а один уламок влучив у шийку стегна. Рятувальники евакуювали поранену в Костянтинівку, де їй надали першу допомогу.  Від новини про поранення Олени у її чоловіка не витримало серце  — він помер.

"Війна забрала у мене все: дім, сім’ю, роботу. В один момент я втратила все. У моїй душі величезна рана, загоїти яку я ніколи не зможу",  — розповіла пані Олена.

Як зазначають у медзакладі Львова, жінка поступила до них з вогнепальним пораненням.

"Пацієнтка надійшла з вогнепальним переломом шийки стегна, вогнепальною раною сідниці та пахової ділянки. Стан складний, проте контрольований", — розповів лікар-травматолог Центру "Незламні" Володимир Вовчко.

Оленя Мякина після операції. Фото: Перше ТМО Львова
Олена М'якина після операції. Фото: Перше ТМО Львова 

Додамо, медики Центру провели тотальне цементне ендопротезування кульшового суглоба, тобто замінили його на протез. Таким чином спеціалістам вдалося зберегти функцію кінцівки. Зараз пацієнтка відновлюється після операції та вже робить перші кроки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що медики реабілітаційного  центру "Незламні" відновили обличчя 44-річному захиснику з Дніпропетровщини за допомогою титанових протезів. Захисник переніс 69 операцій, 60 переливань крові, втратив частину обличчя та ногу. 

Також ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

Крім того, спеціалісти Національного реабілітаційного Центру "Незламні" допомогли стати на ноги воїну зі Львова Роману Ковалику, який отримав  поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло. 

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