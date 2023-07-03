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Львівські хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів

3 липня 2023 14:38
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів
Захисник Роман Єрмоленко з щелепно-лицевими хірургами Олегом Ковтуняком і Олегом Максимівим. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Медики реабілітаційного центру "Незламні" відновили обличчя 44-річному захиснику з Дніпропетровщини за допомогою титанових протезів. Захисник переніс 69 операцій, 60 переливань крові, втратив частину обличчя та ногу. 

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова.

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Історія захисника

Як повідомили у Центрі, 44-річний Роман Єрмоленко родом з Дніпропетровщини. Воїн служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні поблизу Стельмахівки, що на Луганщині, разом з побратимами потрапив під артобстріл. З 12 українських захисників тоді вижило лише троє. 

Деталі операції

Аби допомогти захисникові, львівські щелепно-лицеві хірурги виконали складну реконструктивну операцію та встановили індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

Військовий Роман вчиться ходити на протезі. Фото: Перше ТМО
Військовий Роман вчиться ходити на протезі. Фото: Перше ТМО Львова 

"Технічно це дуже складна операція. Далі  — був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні. Якщо ні, протез довелося б зняти. Тоді пошкоджена частина лиця Романа так і залишилася б деформованою", —  розповідає щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.

Обличчя вйськового відновили за допомогою титанових протезів. Фото: Перше ТМО Львова
Обличчя вйськового відновили за допомогою титанових протезів. Фото: Перше ТМО Львова 

Також у Центрі "Незламні" Роман отримав свою першу штучну кінцівку. І нині заново вчиться ходити.

"Мені дітей ще на ноги ставити. Я маю жити так, щоб їм допомагати, а не щоб вони мене доглядали",  — каже захисник.

Нагадаємо, раніше писали, що спеціалісти Національного реабілітаційного Центру "Незламні" допомогли стати на ноги воїну зі Львова Роману Ковалику, який отримав  поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло. 

Також , ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.

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