Львівські хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів
Медики реабілітаційного центру "Незламні" відновили обличчя 44-річному захиснику з Дніпропетровщини за допомогою титанових протезів. Захисник переніс 69 операцій, 60 переливань крові, втратив частину обличчя та ногу.
Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова.
Історія захисника
Як повідомили у Центрі, 44-річний Роман Єрмоленко родом з Дніпропетровщини. Воїн служив у 92-й окремій механізованій бригаді. У жовтні поблизу Стельмахівки, що на Луганщині, разом з побратимами потрапив під артобстріл. З 12 українських захисників тоді вижило лише троє.
Деталі операції
Аби допомогти захисникові, львівські щелепно-лицеві хірурги виконали складну реконструктивну операцію та встановили індивідуальний багатокомпонентний титановий протез верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.
"Технічно це дуже складна операція. Далі — був період очікування: приживеться шкіра на протезі чи ні. Якщо ні, протез довелося б зняти. Тоді пошкоджена частина лиця Романа так і залишилася б деформованою", — розповідає щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.
Також у Центрі "Незламні" Роман отримав свою першу штучну кінцівку. І нині заново вчиться ходити.
"Мені дітей ще на ноги ставити. Я маю жити так, щоб їм допомагати, а не щоб вони мене доглядали", — каже захисник.
Нагадаємо, раніше писали, що спеціалісти Національного реабілітаційного Центру "Незламні" допомогли стати на ноги воїну зі Львова Роману Ковалику, який отримав поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло.
Також , ми раніше писали, що хірурги національного реабілітаційного центру "Незламні" прооперували 22-річного військовослужбовця із Трускавця. Хлопець отримав поранення у Соледарі, що на Донеччині, осколок російського снаряду застряг у його печінці.