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Львовские хирурги восстановили лицо защитника с помощью титановых протезов

3 июля 2023 14:38
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Марта Байдака
Журналист
Львовские хирурги восстановили лицо защитника с помощью титановых протезов
Защитник Роман Ермоленко с челюстно-лицевыми хирургами Олегом Ковтуняком и Олегом Максимивым. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Медики реабилитационного центра "Несокрушимые" восстановили лицо 44-летнему защитнику с Днепропетровщины с помощью титановых протезов. Защитник перенес 69 операций, 60 переливаний крови, потерял часть лица и ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова .

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История защитника

Как сообщили в Центре, 44-летний Роман Ермоленко родом из Днепропетровщины. Воин служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. В октябре близ Стельмаховки на Луганщине вместе с собратьями попал под артобстрел. Из 12 украинских защитников выжили только трое.

Детали операции

Чтобы помочь защитнику, львовские челюстно-лицевые хирурги выполнили сложную реконструктивную операцию и установили индивидуальный многокомпонентный титановый протез верхней и нижней челюсти, височно-нижнего челюстного сустава и дна орбиты.

Военный Роман учится ходить на протезе. Фото: Первое ТМО
Военный Роман учится ходить на протезе. Фото: Первое ТМО Львова

"Технически это очень сложная операция. Дальше - был период ожидания: приживется кожа на протезе или нет. Если нет, протез пришлось бы снять. Тогда поврежденная часть лица Романа так и осталась бы деформированной",  — рассказывает челюстно-лицевой хирург Олег Ковтуняк.

Лицо военного восстановили с помощью титановых протезов. Фото: Первое ТМО Львова
Лицо военного восстановили с помощью титановых протезов. Фото: Первое ТМО Львова

Также в Центре "Несокрушимые" Роман получил свою первую искусственную концовку. И сейчас снова учится ходить.

"Мне детей еще на ноги ставить. Я должен жить так, чтобы им помогать, а не чтобы они меня ухаживали" , — говорит защитник.

Напомним, ранее писали, что специалисты Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые" помогли встать на ноги воину из Львова Роману Ковалику, получившему ранение в голову. Обломок мины застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело.

Также мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области осколок русского снаряда застрял в его печени.

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