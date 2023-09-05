"Война забрала у меня все": во Львове протезировали 63-летнюю женщину из Донбасса

63-летняя Елена Мякина из Торецкая. Фото: Первое ТМО Львова

Во Львове в Национальном реабилитационном Центре "Несокрушимые" установили протез на ноге 63-летней женщины из Донечинны. Ранение женщина получила во время работы в продуктовом магазине в родном Торецке.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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Как сообщили в больнице, Елена Мякина получила осколочные ранения, а один обломок попал в шейку бедра. Спасатели эвакуировали раненую в Константиновку, где ей оказали первую помощь. От новости о ранении Елены, у ее мужа не выдержало сердце — он скончался.

"Война забрала у меня все: дом, семью, работу. В один момент я потеряла все. В моей душе огромная рана, залечить которую я никогда не смогу", — рассказала Елена.

Как отмечают в медучреждении Львова, женщина поступила к ним с огнестрельным ранением.

"Пациентка поступила с огнестрельным переломом шейки бедра, огнестрельной раной ягодицы и пахового участка. Состояние сложное, однако контролируемое", - рассказал врач-травматолог Центра "Несокрушимые" Владимир Вовчко.

Елена Мякина после операции. Фото: Первое ТМО Львова

Медики Центра провели тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его на протез. Таким образом, специалистам удалось сохранить функцию конечности. Сейчас пациентка восстанавливается после операции и уже делает первые шаги.

Напомним, мы ранее писали, что медики реабилитационного центра "Несокрушимые" восстановили лицо 44-летнему защитнику с Днепропетровщины с помощью титановых протезов. Защитник перенес 69 операций, 60 переливаний крови, потерял часть лица и ногу.

Также мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области осколок русского снаряда застрял в его печени.

Кроме того, специалисты Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые" помогли встать на ноги воину из Львова Роману Ковалику, получившему ранение в голову. Обломок мины застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело.