"Война забрала у меня все": во Львове протезировали 63-летнюю женщину из Донбасса
Во Львове в Национальном реабилитационном Центре "Несокрушимые" установили протез на ноге 63-летней женщины из Донечинны. Ранение женщина получила во время работы в продуктовом магазине в родном Торецке.
Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.
Как сообщили в больнице, Елена Мякина получила осколочные ранения, а один обломок попал в шейку бедра. Спасатели эвакуировали раненую в Константиновку, где ей оказали первую помощь. От новости о ранении Елены, у ее мужа не выдержало сердце — он скончался.
"Война забрала у меня все: дом, семью, работу. В один момент я потеряла все. В моей душе огромная рана, залечить которую я никогда не смогу", — рассказала Елена.
Как отмечают в медучреждении Львова, женщина поступила к ним с огнестрельным ранением.
"Пациентка поступила с огнестрельным переломом шейки бедра, огнестрельной раной ягодицы и пахового участка. Состояние сложное, однако контролируемое", - рассказал врач-травматолог Центра "Несокрушимые" Владимир Вовчко.
Медики Центра провели тотальное цементное эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его на протез. Таким образом, специалистам удалось сохранить функцию конечности. Сейчас пациентка восстанавливается после операции и уже делает первые шаги.
Напомним, мы ранее писали, что медики реабилитационного центра "Несокрушимые" восстановили лицо 44-летнему защитнику с Днепропетровщины с помощью титановых протезов. Защитник перенес 69 операций, 60 переливаний крови, потерял часть лица и ногу.
Также мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области осколок русского снаряда застрял в его печени.
Кроме того, специалисты Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые" помогли встать на ноги воину из Львова Роману Ковалику, получившему ранение в голову. Обломок мины застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело.