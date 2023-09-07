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Во Львове впервые пересадили онкобольному мальчику кость, отпечатанную на 3D-принтере

7 сентября 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове впервые пересадили онкобольному мальчику кость, отпечатанную на 3D-принтере
Хирурги в операционной. Фото: Первое ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове в детской больнице св.Николая 8-летнему онкобольному мальчику из Франковщины пересадили кость, напечатанную на 3D-принтере. Это впервые во львовской больнице провели такую операцию совместно со специалистами из Львова, Киева и Ивано-Франковска.

Об этом информирует пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

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Мальчик уже во второй раз преодолевал рак

Как сообщили в больнице, Богданчику из Ивано-Франковской области — всего 8, а он уже второй раз борется со страшным недугом. В три года ему диагностировали рак печени. А когда мальчик пошел в школу, у него диагностировали рак кости.

"На этот раз у Богданчика обнаружили саркому Юинги. Это тип рака кости, который чаще всего встречается у детей и подростков. Ежегодно его диагностируют у 3 детей из 1 млн. Злокачественная опухоль поразила 28 см бедренной кости мальчика. Чтобы сохранить ему ногу, необходимо было удалить пораженную часть кости и установить на ее место имплант", — говорят в медучреждении.

Напечатана кость на 3D-принтере. Фото: Первое ТМО Львова
Напечатана кость на 3D-принтере. Фото: Первое ТМО Львова

Вторую операцию мальчика делали во Львове. Здесь ради его спасения объединились хирурги, онкологи и травматологи из Львова, Киева и Ивано-Франковска. Медики больницы говорят, что операция была сложной.

"Киевские инженеры, которые изготовили титановый имплант для Богданчика, подготовили три варианта разной длины. Все они напечатаны на 3D-принтере. Проектировали импланты месяц и еще две недели печатали. После биопсии врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант подходящего размера. Вмешательство продолжалось 6 часов и прошло успешно"  — отмечают в больнице.

Богданчик после операции в больнице. Фото: Первое ТМО Львова
Богданчик после операции в больнице. Фото: Первое ТМО Львова

Сегодня Богданчик уже вернулся в Ивано-Франковск и продолжает лечение, которое будет продолжительным. Впереди у мальчика несколько курсов полихимиотерапии и лучевой терапии, а также трансплантация костного мозга.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове в Национальном реабилитационном Центре "Несокрушимые" установили протез на ноге 63-летней женщины из Донецка. Ранение женщина получила во время работы в продуктовом магазине в родном Торецке.

Также мы ранее писали, что хирурги национального реабилитационного центра "Несокрушимые" прооперировали 22-летнего военнослужащего из Трускавца. Парень получил ранение в Соледаре Донецкой области осколок российского снаряда застрял в его печени.

Кроме того, специалисты Национального реабилитационного Центра "Несокрушимые" помогли встать на ноги воину из Львова Роману Ковалику, получившему ранение в голову. Обломок мины застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело.

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