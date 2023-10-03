Во Львове впервые в Украине провели сплит-трансплантацию печени

Хирурги в операционной. Фото: Первое ТМО

В Первом медобъединении Львова впервые в Украине была проведена сплит-трансплантация печени. Донорский орган во время операции разделили на две части, какой успешно пересадили 20-летнему мужчине и годовалому малышу.

Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

Читайте также:

Донором стал 15-летний мальчик, умерший из-за кровоизлияния в мозг

Уникальную операцию в Львове провели специалисты Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова и львовские трансплантологи.

Медики во время трансплантации. Фото: Первое ТМО

"Донором стал 15-летний мальчик, умерший из-за кровоизлияния в мозг, родители приняли непростое решение — согласились на донорство. Зато шанс жить получил Лука с Житомирщины, которому всего один год и три месяца. У малыша диагностировали билиарную атрезию. Печень постепенно отказывала. Без трансплантации у мальчика оставалось всего несколько месяцев. Лука получил меньшую долю печени, а большую хирурги пересадили 20-летнему мужчине из Винников", — сообщили в больнице.

Годовалый Лука вместе с родителями. Фото: Первое ТМО

Прошла ровно неделя после трансплантаций. В настоящее время все пациенты чувствуют себя хорошо, отмечают в медучреждении.

Напомним, мы ранее писали, что во львовском Западноукраинском специализированном детском медицинском центре впервые в Украине будут бесплатно лечить детей с муковисцидозом инновационными лекарствами — модуляторами хлорного канала. Стоимость такого лечения на одного человека составляет 300 тысяч долларов в год.

Также мы писали, что во львовской больнице Святого Николая медики пересадили кожу от посмертного донора 17-летнему Кириллу Шульге. Парень из Львовской области в прошлом году попал под колеса грузовика. У него было сотрясение мозга, перелом, травма колена.