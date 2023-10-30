Во Львове умерла пациентка, которой первой в Украине пересадили сердце и легкие

38-летняя Нина из Киевской области, получившая новые органы. Фото: Facebook

Во Львове умерла 38-летняя пациентка из Киевщины, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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"С грустью сообщаем, что пациентка, которой на прошлой неделе пересадили комплекс сердце-легкие, к сожалению, умерла. Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов", — говорится в сообщении.

38-летняя Нина из Киевской области имела сердечный порок с рождения. 25 октября ей сделали пересадку, которой она ждала более полутора лет. Однако ее состояние резко ухудшилось на вторые сутки после трансплантации. Медики в сотрудничестве со специалистами из Института сердца делали все возможное, чтобы стабилизировать его, даже подсоединили ЭКМО — аппарат, заменяющий работу сердца и легких. Однако воспрепятствовать острому отторжению одновременно двух органов не получилось.

"Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными. Для всего нашего коллектива и всех, кто боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление - это большой удар. Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье Ныне покойной. Светлая память", — написали врачи.

Напомним, что эта первая операция в Украине произошла 25 октября в Первом медицинском объединении Львова. Перед этим там была проведена первая в Украине сплит-трансплантация печени.