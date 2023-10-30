Во Львове умерла пациентка, которой первой в Украине пересадили сердце и легкие
Во Львове умерла 38-летняя пациентка из Киевщины, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
Органы не прижились
"С грустью сообщаем, что пациентка, которой на прошлой неделе пересадили комплекс сердце-легкие, к сожалению, умерла. Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов", — говорится в сообщении.
38-летняя Нина из Киевской области имела сердечный порок с рождения. 25 октября ей сделали пересадку, которой она ждала более полутора лет. Однако ее состояние резко ухудшилось на вторые сутки после трансплантации. Медики в сотрудничестве со специалистами из Института сердца делали все возможное, чтобы стабилизировать его, даже подсоединили ЭКМО — аппарат, заменяющий работу сердца и легких. Однако воспрепятствовать острому отторжению одновременно двух органов не получилось.
"Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными. Для всего нашего коллектива и всех, кто боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление - это большой удар. Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье Ныне покойной. Светлая память", — написали врачи.
Напомним, что эта первая операция в Украине произошла 25 октября в Первом медицинском объединении Львова. Перед этим там была проведена первая в Украине сплит-трансплантация печени.
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