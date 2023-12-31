Львовский центр трансплантологии рассказал об уникальных операциях, проведенных в 2023 году

Специалисты Львовского центра трансплантологии во время поэрации. Фото: Первое ТМО Львова

Во Львовском центре трансплантологии в начале декабря было проведено 106 операций. В частности, в 2023 году впервые были осуществлены комплексные пересадки сердца и легких, также поджелудочной железы и почек.

Об этом сообщили в Суспільне Львів.

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Достижения Львовского центра трансплантологии

В медицинском учреждении также отметили, что впервые была выполнена сплит-трансплантация печени, орган от посмертного донора разделили для двух пациентов.

"В целом на начало декабря в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова состоялось 106 операций. Это трансплантации почек, печени, легких и сердец и одна трансплантация поджелудочной железы", — рассказал руководитель центра Максим Овечко.

Пересадка сердца и легких

Кроме того, в этом году львовские врачи совместно со специалистами Института сердца впервые осуществили пересадку сердца и легких вместе. Пациенткой была 38-летняя женщина из Киевщины, которая имела порок сердца с рождения. Операция длилась около семи часов, органы заработали на операционном столе.

Впрочем, к сожалению, на следующий день состояние ухудшилось, и произошло острое отторжение органов, пациентка скончалась.

Успешные операции

Кроме совместной трансплантации сердца и легких в этом году, впервые в Украине львовские врачи выполнили успешную трансплантацию комплекса поджелудочная железа-почка.

А также впервые выполнили сплит-трансплантацию печени: орган от посмертного донора разделили для двух пациентов, мальчику из Житомирской области, которому исполнился год и три месяца, и 20-летнему жителю Львовщины.

УЗИ-диагностика во Львовском центре трансплантологии. Фото: Общественное

Сотни людей ждут трансплантации

По данным этого центра трансплантологии, в очереди на пересадку органов стоят более 450 пациентов. В масштабах Украины таких людей еще больше.

В этой связи врачи напоминают, что все желающие могут еще при жизни подписать согласие на посмертное донорство, если такая возможность возникнет.

Ранее мы проповедовали, что во Львове умерла 38-летняя пациентка из Киевщины, которой впервые в Украине пересадили легкие и сердце посмертного донора. Причиной стало острое отторжение донорских органов.