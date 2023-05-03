Львівські поліцейські заблокували нелегальний канал переправлення ухилянтів через кордон

Як встановили поліцейські, організатор "схеми" пропонував чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Фото: ЛОВА

Мешканець Львівщини оцінив свої "послуги" у 6500 доларів США. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

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Деталі схеми

Як встановили поліцейські, організатор "схеми" пропонував чоловікам призовного віку виїхати як водії шляхом внесення їх особистих даних до інформаційної бази. Навіть забезпечував "клієнтів" транспортним засобом для безперешкодного перетину кордону. Інформацію про дату, час та авто повідомляв за кілька годин до виїзду. За це брав 6500 доларів США.

Мешканець Львівщини оцінив свої "послуги" у 6500 доларів США.

Фото: Поліція

28 квітня співробітники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчого управління обласної поліції затримали фігуранта на одній з АЗС неподалік міста Миколаїв, що на Львівщині. Він отримав другий "транш" у розмірі 3000 доларів США. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення 134 тис. грн застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат. Як вказано у вироку суду, у січні 2023 року мешканцю Бродів вручили повістку, проте він не з’явився у вказаний день у військкомат, відтак ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.