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Львівські студенти вимагають звільнити Фаріон — прямий ефір Новини.LIVE

14 листопада 2023 13:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Львівські студенти вимагають звільнити Фаріон — прямий ефір Новини.LIVE
колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Студенти "Львівської політехніки" у вівторок, 14 листопада, вийшли на протест. Вони вимагають звільнити професора Ірину Фаріон.

Про це дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE

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Студенти вимагають звільнити Фаріон — прямий ефір

За словами студентів, вимога пов'язана з неприйнятним висловом Фаріон на адресу українських військових, які говорять російською мовою, зокрема проти Героїв “Азова”.

Уточнимо, що Ірина Фаріон заявила, що не може називати військових українцями, якщо вони говорять російською мовою.

Дивіться прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE

Нагадаємо, що Ірина Фаріон назвала військовослужбовців, які спілкуються російською мовою, негідними жити в Україні. Це спричинило бурхливу реакцію як серед бійців, так і багатьох українців.

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв прокоментував скандальну заяву Ірини Фаріон з приводу мови, якою спілкуються один з одним військовослужбовці. Спортсмен не став обирати ввічливі слова під час обговорення цієї ситуації.

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