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Львовские студенты требуют уволить Фарион — прямой эфир Новини.LIVE

14 ноября 2023 13:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Львовские студенты требуют уволить Фарион — прямой эфир Новини.LIVE
коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Студенты "Львовской политехники" во вторник, 14 ноября вышли на протест. Они требуют уволить профессора Ирину Фарион

Об этом смотрите в прямом эфире Новини.LIVE

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Студенты требуют уволить Фарион — прямой эфир

По словам студентов, требование связано с неприемлемым высказыванием Фарион в адрес говорящих по-русски украинских военных, в частности против Героев “Азова”. 

Уточним, что Ирина Фарион заявила, что не может называть военных украинцами, если они говорят на русском языке.

Смотрите прямой эфир на YouTube-канале Новини.LIVE

 Напомним, что Ирина Фарион назвала военнослужащих, общающихся на русском языке, недостойными жить в Украине. Это вызвало бурную реакцию как среди бойцов, так и многих украинцев.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное заявление Ирины Фарион по поводу языка, на котором общаются друг с другом военнослужащие. Спортсмен не стал выбирать вежливые слова при обсуждении этой ситуации.

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