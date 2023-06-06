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Львівські зоозахисники допоможуть рятувати тварин на Херсонщині

6 червня 2023 15:28
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Марта Байдака
Журналіст
Львівські зоозахисники допоможуть рятувати тварин на Херсонщині
Порятунок тварин, які постраждали внаслідок затоплення. Фото: Soi Dog Foundation
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Волонтери з Львівського благодійного фонду "Домівка Врятованих Тварин" виїжджають на Херсонщину, аби допомогти запобігти наслідкам російського теракту та займатися порятунком безпритульних тварин.

Про це повідомляє у Facebook директор благодійного фонду Орест Залипський.

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"У наших руках життя тварин"

"Зараз як ніколи тварини там потребують нашої допомоги, зараз у наших руках життя тварин. Так, можливо, ми не зможемо врятувати всіх, і, на жаль, тих, хто вже загинув. Але без вас ми не можемо нічого, тому саме зараз ми оголошуємо збір на поїздку до Херсону з гуманітарною місією", — пояснює директор благодійного фонду. 

Скрін допису з Facebook Ореста Залипського
Скрин допису з Facebook Ореста Залипського 

Додамо, підрив Каховської ГЕС російськими окупантами став масштабною катастрофою для України. Навколишні міста і села страждають від затоплення, людей евакуюють. Проте рятувальні служби та поліцейські не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках, також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце. 

В МВС опублікували відео порятунку собаки, яка в районі підтоплення потрапила у пастку й не могла вибратися з неї самостійно. 

Це непоодинокий випадок, і місцеві правоохоронці, а також рятувальники намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує, тварини не є виключенням. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо ви опинилися в зоні підтоплення.

Рятувальники стверджують, що у разі перебування в зоні підтоплення потрібно:

  • оперативно зібрати всі речі, медичні препарати та документи;
  • вимкнути всі прилади, перекрити електрику та газ, а також зачинити всі двері та вікна;
  • допомогти дітям, людям з обмеженими можливостями та похилим людям;
  • потурбуватися про тварин;
  • запланувати маршрут евакуації за рекомендаціями місцевої влади та рятувальників.

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