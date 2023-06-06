Львовские зоозащитники помогут спасать животных в Херсонской области

Спасение животных, пострадавших в результате затопления. Фото: Soi Dog Foundation

Волонтеры из Львовского благотворительного фонда "Дом Спасенных Животных" выезжают в Херсонскую область, чтобы помочь предотвратить последствия российского теракта и заниматься спасением бездомных животных.

Об этом сообщает в Facebook директор благотворительного фонда Орест Залипский.

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"В наших руках жизнь животных"

"Сейчас как никогда животные там нуждаются в нашей помощи, сейчас в наших руках жизнь животных. Да, возможно, мы не сможем спасти всех и, к сожалению, тех, кто уже погиб. Но без вас мы не можем ничего, поэтому именно сейчас мы объявляем сбор на поездку в Херсон с гуманитарной миссией", — объясняет директор благотворительного фонда.

Скрин сообщения из Facebook Ореста Залипского

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами стал масштабной катастрофой для Украины. Окружающие города и села страдают от затопления, людей эвакуируют. Однако спасательные службы и полицейские не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.

В МВД опубликовали видео спасения собаки, которая в районе подтопления попала в ловушку и не могла выбраться из нее самостоятельно.

Это не редкий случай, и местные правоохранители, а также спасатели пытаются оказать помощь каждому, кто в этом нуждается, животные не являются исключением.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если вы оказались в зоне подтопления.

Спасатели рассказывают, что в случае нахождения в зоне подтопления требуется: