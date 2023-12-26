Львівський митник уник ув'язнення — свідок забув, чи давав йому хабар

Митники біля конфіскованого автомобіля. Ілюстративне фото:: Київська митниця

Співробітник митного поста "Угринів" у Львівській області уник відповідальності за хабар, який йому пропонував один із перевізників. Виявилось, що сам перевізник раніше судимий та взагалі не пам'ятає, чи давав хабар обвинуваченому у суді митнику.

Про це йдеться у тексті судового вироку.

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Як йдеться у матеріалах справи у лютому 2017-го року один із працівників митного поста "Угринів", який розташований у Львівській області, двічі отримав від одного і того самого перевізника хабар у розмірі 1200 грн. Ці кошти перевізник клав у паспорт та передавав митнику за те, аби він пропускав його автівку з товарами, вага якої перевищувала дозволені законодавством норми.

Сам митник не визнав свою вину і відмовився давати показання у судовому засіданні.

Проте перевізник, який у судовому засіданні виступав як свідок, пояснив, що не пам'ятає, чи взагалі давав саме обвинуваченому співробітнику митниці хабар. Він також зазначив, що телефонував на гарячу лінію і повідомляв про вимагання коштів даним працівником митниці, хоча в нього вимагав гроші інший працівник митниці, а не обвинувачений.

Також з'ясувалось, що у минулому свідок притягувався до кримінальної відповідальності та був засуджений на 1 рік та 6 місяців позбавлення волі.

Інших доказів, що обвинувачений займався протиправною діяльністю, окрім слів самого свідка, в матеріалах справи немає.

Насправді митник не вимагав хабар, свідок сам "впихував" йому гроші

На аудіозаписах розмов чути, що перевізник неодноразово наполягав, щоб інспектор митниці узяв від нього гроші та дозволив йому перевезти придбані у Польщі товари, проте інспектор неодноразово відмовляв та казав, щоб водій віз товар у зворотному напрямку.

Крім того, на відео чітко видно, як свідок дає обвинуваченому паспорт громадянина України, в якому лежать гроші, бідкається, що йому потрібно годувати чотирьох дітей та родину, але митник категорично відмовляється від запропонованого хабаря.

До речі, свідок комусь телефонував та повідомляв, що інспектор відмовляється брати гроші. Але в судовому засіданні чоловік заявив, що не памʼятає, кому він телефонував.

Суд вважає, що саме перевізник був ініціатором перевезення товарів із порушенням вимог законодавства і підбурював інспектора до отримання неправомірної вигоди.

Ба більше, після першого випадку передачі коштів правоохоронці не затримали працівника митниці, а спонукали його ще раз отримати кошти від того ж самого перевізника. Що є підбурюванням до отримання хабаря.

Суд повністю виправдав колишнього головного державного інспектора ВМО №1 митного поста "Угринів".

Нагадаємо, у Львівській області на прикордонному КПП з Польщею "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у пів мільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.