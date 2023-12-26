Львовский таможенник избежал заключения — свидетель забыл, давал ли ему взятку

Таможенники возле конфискованного автомобиля. Иллюстративное фото:: Киевская таможня

Сотрудник таможенного поста "Угринов" во Львовской области избежал ответственности за взятку, которую ему предлагал один из перевозчиков. Оказалось, что сам перевозчик ранее судим и вообще не помнит, давал ли взятку обвиняемому в суде таможеннику.

Об этом говорится в тексте судебного приговора.

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Как говорится в материалах дела в феврале 2017 года один из работников таможенного поста "Угринов", который расположен во Львовской области, дважды получил от одного и того же перевозчика взятку в размере 1200 грн. Эти средства перевозчик клал в паспорт и передавал таможеннику за то, чтобы он пропускал его автомобиль с товарами, вес которого превышал разрешенные законодательством нормы.

Сам таможенник не признал свою вину и отказался давать показания в судебном заседании.

Однако перевозчик, выступавший в судебном заседании в качестве свидетеля, объяснил, что не помнит, давал ли вообще именно обвиняемому сотруднику таможни взятку. Он также отметил, что звонил по телефону на горячую линию и сообщал о требовании средств данным работником таможни, хотя у него требовал деньги другой работник таможни, а не обвиняемый.

Также выяснилось, что в прошлом свидетель привлекался к уголовной ответственности и был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

На самом деле таможенник не требовал взятку, свидетель сам "впихивал" ему деньги.

На аудиозаписях разговоров слышно, что перевозчик неоднократно настаивал, чтобы инспектор таможни взял от него деньги и разрешил ему перевезти приобретенные в Польше товары, однако инспектор неоднократно отказывал и говорил, чтобы водитель вез товар в обратном направлении.

Кроме того, на видео четко видно, как свидетель дает обвиняемому паспорт гражданина Украины, в котором лежат деньги, жалуется, что ему нужно кормить четырех детей и семью, но таможенник категорически отказывается от предложенной взятки.

Кстати, свидетель кому-то звонил по телефону и сообщал, что инспектор отказывается брать деньги. Но в судебном заседании мужчина заявил, что не помнит, кому он звонил по телефону.

Суд посчитал, что именно свидетель был инициатором перевозки товаров с нарушением требований законодательства и подстрекал инспектора к получению неправомерной выгоды.

Более того, после первого случая передачи средств правоохранители не задержали работника таможни, а побудили его еще раз получить средства от того же перевозчика. Что является подстрекательством к получению взятки.

Суд полностью оправдал бывшего главного государственного инспектора ВМО №1 таможенного поста "Угринов".

Напомним, во Львовской области на пограничном КПП с Польшей "Грушев-Будомеж" таможенники обнаружили контрабандные товары стоимостью в полмиллиона гривен. Ими оказались 48 аккумуляторных батарей для корейских автомобилей KIA и Hyundai.