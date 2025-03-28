У Львові суд виніс рішення щодо військовозобов'язаного, який проігнорував повістку ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львові Стрийський райсуд визнав винним громадянина, який ухилявся від військової служби. Обвинувачений не з'явився по повістці.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У прокуратурі проінформували, що 32-річного мешканця Стрийського району було засуджено за ухилення від мобілізації. Чоловік ігнорував повістку, отриману після визнання його придатним до військової служби за станом здоров'я.

У ТЦК йому було вручено повістку із зазначенням дати та місця явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак чоловік без поважних причин не з'явився до ТЦК у призначений термін.

Рішення суду

Суд виніс рішення, що обвинувачений порушив вимоги чинного законодавства України та вчинив ухилення від мобілізації. Судом йому було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Львові суд виніс рішення щодо обвинувачення військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації. Він втік під час транспортування до військової частини.

Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.