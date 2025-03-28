Во Львове суд вынес решение в отношении военнообязанного, который проигнорировал повестку ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львове Стрыйский райсуд признал виновным гражданина, который уклонялся от военной службы. Обвиняемый не явился по повестке.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

В прокуратуре проинформировали, что 32-летний житель Стрыйского района был осужден за уклонение от мобилизации. Мужчина игнорировал повестку, полученную после признания его годным к военной службе по состоянию здоровья.

В ТЦК ему была вручена повестка с указанием даты и места явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако мужчина без уважительных причин не явился в ТЦК в назначенный срок.

Решение суда

Суд вынес решение, что обвиняемый нарушил требования действующего законодательства Украины и совершил уклонение от мобилизации. Судом ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Львове суд вынес решение по обвинению военнообязанного в уклонении от мобилизации. Он сбежал во время транспортировки в воинскую часть.

Также во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.