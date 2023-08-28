Львівський велосипедист переміг на чемпонаті світу

Львівський велосипедист Даниїл Яковлев. Фото: Управління молоді та спорту ЛОДА

Велосипедист зі Львова, 18-річний Даниїл Яковлев виборов золото чемпіонату світу серед юніорів. Він став найкращим в омніумі.

Про це інформує Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

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Омніум — це перегони, що складаються з 4 етапів: скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям та групова гонка.

"Торік у межах вдосконалення обладнання збірних Львівщини управління молоді та спорту Львівської ОВА придбало для Даниїла два надпотужні велосипеди — і для шосе, і для треку. Також за нагороду світових змагань управління виплатить спортсмену грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Додамо, 18-річний спортсмен опановує велоспорт у Львівському фаховому коледжі спорту. Тренують його майстра спорту України Андрій Каргут та Микола Залигін.

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