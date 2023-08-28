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Львівський велосипедист переміг на чемпонаті світу

28 серпня 2023 10:37
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Марта Байдака
Журналіст
Львівський велосипедист переміг на чемпонаті світу
Львівський велосипедист Даниїл Яковлев. Фото: Управління молоді та спорту ЛОДА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Велосипедист зі Львова, 18-річний Даниїл Яковлев  виборов золото чемпіонату світу серед юніорів. Він став найкращим в омніумі.

Про це інформує Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

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Омніум — це перегони, що складаються з 4 етапів: скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям та групова гонка.

"Торік у межах вдосконалення обладнання збірних Львівщини управління молоді та спорту Львівської ОВА придбало для Даниїла два надпотужні велосипеди — і для шосе, і для треку. Також за нагороду світових змагань управління виплатить спортсмену грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Додамо, 18-річний спортсмен опановує велоспорт у Львівському фаховому коледжі спорту. Тренують його майстра спорту України Андрій Каргут та Микола Залигін. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Кишиневі (Молдова) відбулись змагання Кубку Європи з триатлону. Львів'янки Дана та Єва Сороки стали бронзовими призерками.

Також, ми раніше писали, що Одеський боксер Олександр Слєсарєв у красивому стилі виграв юнацьке Євро з боксу у Румунії та допоміг збірній Україні посісти перше командне місце у командному заліку. Саме його перемога у фіналі над англійцем Лео Фонава допомогла українцям обійти Англію.

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