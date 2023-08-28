Львовский велосипедист победил на чемпионате мира

Львовский велосипедист Даниил Яковлев. Фото: Управление молодежи и спорта ЛОДА

Велосипедист из Львова,18-летний Даниил Яковлев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров. Он стал лучшим в омниуме.

Об этом сообщает Управление молодежи и спорта Львовской ОГА.

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Омниум — это гонки, состоящие из 4 этапов: скретч, гонка темпо, гонка с выбытием и групповая гонка.

"В прошлом году в рамках усовершенствования оборудования сборных Львовщины управление молодежи и спорта Львовской ОВА приобрело для Даниила два сверхмощных велосипеда — и для шоссе, и для трека. Также за награду мировых соревнований управление выплатит спортсмену денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Добавим, 18-летний спортсмен занимается велоспортом во Львовском профессиональном колледже спорта. Тренируют его мастера спорта Украины Андрей Каргут и Николай Залыгин.

Напомним, мы ранее писали, что в Кишиневе (Молдова) состоялись соревнования Кубка Европы по триатлону. Львовянки Дана и Ева Сороки стали бронзовыми призерами.

Также мы ранее писали, что Одесский боксер Александр Слесарев в красивом стиле выиграл юношеское Евро по боксу в Румынии и помог сборной Украины занять первое командное место в командном зачете. Именно его победа в финале над англичанином Лео Фонава помогла украинцам обойти Англию.