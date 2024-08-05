У Львові пропонують програму компенсації на ремонт багатоквартирних будинків

Львівська багатоповерхівка. Фото: Львівська міська рада

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Львівської громади можуть отримати до 70% гранту на утеплення фасаду та даху, що дасть змогу зекономити до 50% енергії.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 5 серпня.

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Як повідомляє Львівська міськрада, фонд енергоефективності відновив прийом заявок за спрощеною процедурою по пакету "Б" Програми "Енергодім".

"ОСББ можуть отримати до 70% гранту від цього фонду на утеплення фасаду та даху. А це дасть змогу об'єднанню співвласників економити до 50% енергії", — йдеться в повідомленні.

Учасники пакету "Б" Програми "Енергодім" мають забезпечити виконання чотирьох заходів з метою покращення енергоефективності свого будинку: два обов’язкових і два на вибір.

"Серед обов'язкових заходів ОСББ може вибрати один або реалізувати обидва, зокрема, це утеплення стін та утеплення дахів. Серед необов'язкових — учасники можуть замінити віконні та балконні блоки у місцях загального користування і замінити зовнішні двері, або облаштувати тамбур зовнішнього входу", — пояснили в міськраді.

Важлива умова

Учасниками пакету "Б" Програми можуть стати лише ті ОСББ, які вже реалізували обов’язкові заходи пакету "А", зокрема, мають встановлений ІТП та тепловий лічильник (за винятком тих будинків, де відсутнє центральне опалення, тому ці заходи фізично неможливі і це підтверджено енергоаудитором).

Аванс гранту

Крім того, ОСББ можуть отримати аванс гранту на будівельні роботи у розмірі 30% від вартості будівельних робіт, але не більше ніж 4,2 млн гривень. Загальний розмір гранту для одного будинку становитиме 70% від вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.

Термін реалізації проєктів становитиме 9 місяців з можливістю продовження ще на пів року — до 30 червня 2025 року.

Довідка. За спрощеним варіантом пакету "Б" ОСББ можуть розраховувати на часткову компенсацію витрат за розробку проєктної документації та її експертизу, технічний та авторський нагляди, професійний супровід проєкту тощо.