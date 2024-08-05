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Львовским ОСМД могут частично компенсировать ремонт домов — какие условия

5 августа 2024 18:44
Галина Шподарева - редактор
Во Львове предлагают программу компенсации на ремонт многоквартирных домов
Львовская многоэтажка. Фото: Львовский городской совет
Галина Шподарева - редактор

Объединения совладельцев многоквартирных домов Львовского общества могут получить до 70% гранта на утепление фасада и крыши, что позволит сэкономить до 50% энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 5 августа.

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Львов, Шевченковский район. Фото: Новости.

Компенсация на ремонт домов во Львове.

Как сообщает Львовский горсовет, фонд энергоэффективности возобновил прием заявок по упрощенной процедуре по пакету "Б" Программы "Энергодом".

"ОСМД могут получить до 70% гранта от этого фонда на утепление фасада и крыши. А это позволит объединению совладельцев экономить до 50% энергии", — говорится в сообщении.

Участники пакета "Б" Программы "Энергодом" должны обеспечить выполнение четырех мероприятий с целью улучшения энергоэффективности своего дома: два обязательных и два на выбор.

"Среди обязательных мероприятий ОСМД может выбрать один или реализовать оба, в частности, это утепление стен и утепление крыш. Среди необязательных — участники могут заменить оконные и балконные блоки в местах общего пользования и заменить наружные двери, или обустроить тамбур наружного входа", — пояснили в горсовете.

Важное условие

Участниками пакета "Б" Программы могут стать только те ОСМД, которые уже реализовали обязательные мероприятия пакета "А", в частности, имеют установленный ИТП и тепловой счетчик (за исключением тех домов, где отсутствует центральное отопление, поэтому эти меры физически невозможны и это подтверждено энергоаудитором).

Аванс гранта

Кроме того, ОСМД могут получить аванс гранта на строительные работы в размере 30% от стоимости строительных работ, но не более 4,2 млн гривен. Общий размер гранта для одного дома составит 70% от стоимости проекта, но не более 10 млн гривен

Срок реализации проектов составит 9 месяцев с возможностью продления еще на полгода — до 30 июня 2025 года.

Справка. По упрощенному варианту пакета "Б" ОСМД могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов за разработку проектной документации и ее экспертизу, технический и авторский надзоры, профессиональное сопровождение проекта и тому подобное.

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