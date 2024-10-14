В базу Миротворець потрапив блогер Юра Скайф, який виїхав з України

Блогер Юра Скайф. Фото: instagram.com/skaif_ura

Львівський блогер Юра Скайф покинув Україну та, ймовірно, перебуває у Польщі. Чоловіка вже внесли до бази "Миротворець".

Про це стало відомо з сайту "Миротворця".

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Блогер заявив, що змушений був залишити Україну, хоча сам хотів залишитися на батьківщині.

"Я насправді хотів би залишитися, але, на жаль, стались такі обставини, що змушений виїхати. Не знаю, на скільки. Я поїхав заради безпеки", — зазначив Скайф.

Скриншот з бази "Миротворець"

Раніше ми писали, що напередодні у соцмережах блогер повідомив, що на нього "напали" невідомі особи. За його словами, на парковці раптово з’явилися близько 50 людей у чорному та масках, які витягли всіх із машини. Невідомі нібито почали штовхати, бити і кидати людей на землю. Спілкувалися вони російською мовою. Скайф впевнений, що то були працівники ТЦК, які таким чином перевіряли документи.

Нагадаємо, на період дії правового режиму воєнного стану громадянам України чоловічої статі заборонено виїзд за кордон. Таке право мають лише окремі категорії осіб за наявності певних документів. Проте навіть їм можуть відмовити у перетині кордону.