В базу Миротворец попал блогер Юра Скайф, уехавший из Украины

Блогер Юра Скайф. Фото: instagram.com/skaif_ura

Львовский блогер Юра Скайф покинул Украину и, вероятно, находится в Польше. Мужчину уже внесли в базу "Миротворец".

Об этом стало известно с сайта "Миротворца".

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Блогер заявил, что вынужден был покинуть Украину, хотя сам хотел остаться на родине.

"Я действительно хотел бы остаться, но, к сожалению, возникли такие обстоятельства, что вынужден уехать. Не знаю, на сколько. Я уехал ради безопасности", — отметил Скайф.

Скриншот из базы "Миротворец"

Ранее мы писали, что накануне в соцсетях блогер сообщил, что на него "напали" неизвестные. По его словам, на парковке внезапно появилось около 50 человек в черном и масках, которые вытащили всех из машины. Неизвестные якобы стали толкать, избивать и бросать людей на землю. Общались они на русском языке. Скайф уверен, что это были работники ТЦК, которые таким образом проверяли документы.

Напомним, на период действия правового режима военного положения гражданам Украины мужского пола запрещен выезд за границу. Такое право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов. Однако даже им могут отказать в пересечении границы.