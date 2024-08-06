Львівську обласну клінічну лікарню передадуть з комунальної у державну власність

Львівська обласна клінічна лікарня. Фото: Львівський національний медичний університет

Львівська обласна рада ухвалила рішення про перехід Львівської обласної клінічної лікарні з комунальної у державну власність. На базі лікарні буде створено університетську клініку. Це рішення було прийнято під час позачергового засідання сесії ради, "за" проголосували 47 депутатів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у вівторок, 6 серпня.

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"Тепер управління та розвиток медичного закладу перейдуть до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, який має найбільше клінічних кафедр у цій лікарні", — заявив Козинський.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, створення університетської лікарні в Львові відповідає європейському досвіду, де університетські клініки поєднують високоякісну медичну допомогу з освітнім процесом. Ляшко підкреслив, що цей проєкт дозволить майбутнім лікарям отримати практичні навички під керівництвом досвідчених спеціалістів.

"Ми повинні думати про медицину майбутнього, а отже — і лікарів майбутнього. Для того, щоби їх готувати, ми маємо дати молодим спеціалістам доступ до застосування професійних навичок в реальних умовах під керівництвом лікарів-практиків, які мають значний клінічний та академічний авторитет. Це звичайна європейська практика", — зазначив Ляшко.

Він зазначив, що Україна готова затвердити постанову Кабміну про впровадження експериментального проєкту з модернізації медичної освіти. Першим учасником ініціативи стане Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Міністерство охорони здоров'я забезпечить фінансування комунальних послуг і енергоносіїв з бюджету, а також організує планування і фінансування програм розвитку в межах затверджених бюджетних призначень. Університетська лікарня матиме пріоритет у забезпеченні медикаментами та медичним обладнанням через централізованим закупівлям.

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Наталія Літвінська, підтримала створення університетської клініки, підкресливши важливість розвитку медичного обладнання і підвищення рівня медичної освіти.