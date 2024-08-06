Львовскую областную клиническую больницу передадут из коммунальной в государственную собственность

Львовская областная клиническая больница. Фото: Львовский национальный медицинский университет

Львовский областной совет принял решение о переходе Львовской областной клинической больницы из коммунальной в государственную собственность. На базе больницы будет создана университетская клиника. Это решение было принято во время внеочередного заседания сессии совета, за проголосовали 47 депутатов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий во вторник, 6 августа.

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"Теперь управление и развитие медицинского учреждения перейдут во Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, который имеет больше клинических кафедр в этой больнице", — заявил Козинский.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, создание университетской больницы во Львове соответствует европейскому опыту, где университетские клиники сочетают высококачественную медицинскую помощь с образовательным процессом. Ляшко подчеркнул, что этот проект позволит будущим врачам получить практические навыки под руководством опытных специалистов.

"Мы должны думать о медицине будущего, а значит и врачах будущего. Для того, чтобы их готовить, мы должны дать молодым специалистам доступ к применению профессиональных навыков в реальных условиях под руководством врачей-практиков, которые имеют значительный клинический и академический авторитет. Это обычная европейская практика", — отметил Ляшко.

Он отметил, что Украина готова утвердить постановление Кабмина о внедрении экспериментального проекта по модернизации медицинского образования. Первым участником инициативы станет Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

Министерство здравоохранения обеспечит финансирование коммунальных услуг и энергоносителей из бюджета, а также организует планирование и финансирование программ развития внутри утвержденных бюджетных назначений. Университетская больница будет иметь приоритет в обеспечении медикаментами и медицинским оборудованием через централизованные закупки.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОВА Наталья Литвинская поддержала создание университетской клиники, подчеркнув важность развития медицинского оборудования и повышения уровня медицинского образования.